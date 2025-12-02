WINDTRE down il 2 dicembre (risolto)

Mentre scriviamo e pubblichiamo questo articolo, il portale Downdetector sta facendo registrare un picco anomalo di segnalazioni relative a un down in corso per WINDTRE. Stando alla mappa, i feedback arrivano soprattutto dal nord e dal centro Italia, in particolare da grandi città come Milano, Venezia, Perugia e Roma dove si concentra la maggior parte delle utenze.

Il down di WINDTRE del 2 dicembre 2025

Al momento non sappiamo se i malfunzionamenti riguardano le linee fisse, quelle mobile o entrambi i servizi. Le informazioni certe riguardano il moltiplicarsi delle segnalazioni intorno alle ore 15:00 di oggi, martedì 2 dicembre 2025, ben visibile nel grafico qui sopra.

Sappiamo quanto rimanere offline possa essere un disagio, non solo per la navigazione e la comunicazione, ma anche e soprattutto per chi lavora contando su un accesso costante a internet. Non è però sempre colpa di chi gestisce le infrastrutture delle telecomunicazioni: di recente abbiamo assistito a gravi problemi innescati dai down di Cloudflare, di Amazon Web Services e di Azure, con un impatto esteso a livello globale e parecchio prolungato, sollevando dubbi più che legittimi sull’affidabilità del cloud. Come sempre accade in questi casi, aggiorneremo l’articolo non appena saranno disponibili novità.

Aggiornamento (2 dicembre 2025, 15:20)

Fortunatamente, sembra essersi trattato di un problema temporaneo e circoscritto, risolto in fretta. I feedback inviati a Downdetector sono già in diminuzione. Questo potrebbe significare che l’anomalia è stata prontamente rilevata e presa in carico dall’operatore.

Aggiornamento (2 dicembre 2025, 15:27)

Prosegue la flessione delle segnalazioni. Tutto risolto? Quantomeno non sembra trattarsi di un problema destinato a durare a lungo.

Aggiornamento (2 dicembre 2025, 15:48)

Possiamo considerare definitivamente rientrato l’allarme. Il contatore dei feedback su Downdetector si è raffreddato e non ci sembra di vedere altre segnalazioni sui social. Di solito, quando si tratta di un malfunzionamento prolungato, X è la fonte di riferimento a cui guardare per capire come evolve la situazione.