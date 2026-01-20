WINDTRE down il 20 gennaio 2026 (update)

Stanno aumentando rapidamente le segnalazioni relative a un down della rete WINDTRE. Il grafico che alleghiamo qui sotto mostra la situazione aggiornata in tempo reale, con il volume dei feedback (centinaia) raccolti dal portale Downdetector. Aggiorneremo questo articolo con le novità del caso.

Problemi alla rete WINDTRE il 20 gennaio 2026

Al momento non sono state diramate comunicazioni attraverso i canali ufficiali dell’operatore. Ricordiamo che la società offre sia servizi su linea fissa sia mobile, oltre a soluzioni come FWA per la connettività domestica e business. L’ultimo down di WINDTRE che abbiamo documentato su queste pagine risale all’inizio di dicembre.

Aggiornamento (20 gennaio 2026, 11:54)

Fortunatamente, i feedback sembrano essere già in diminuzione. Dopo un primo picco delle segnalazioni registrato intorno alle 11:20 di oggi, il grafico pare ora mostrare un trend negativo. Significa che i problemi stanno rientrando o che sono circoscritti a un’area limitata.

Aggiornamento (20 gennaio 2026, 11:58)

Confermiamo quanto scritto poco fa. Si nota un’ulteriore flessione della curva. Sembra dunque scongiurato il rischio di dover fare i conti con un martedì nero per i clienti WINDTRE.

… in aggiornamento