WindTre: Super Fibra a 22,99€ con Wi-Fi 7 e 12 mesi di Amazon Prime

Sul sito ufficiale WindTre è possibile attivare la nuova offerta Super Fibra a partire da 22,99 euro al mese. La promozione include tra le altre cose anche il modem con supporto al Wi-Fi 7 di nuova generazione e 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, con consegne gratis illimitate e accesso al catalogo di Prime Video.

Le persone che attivano l’offerta Super Fibra di WindTre ricevono in regalo anche Giga illimitati per le offerte di telefonia mobile WindTre, su un massimo di 3 SIM. Incluse nel prezzo anche le chiamate illimitate. Per verificare la copertura della propria zona e attivare l’offerta online, è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale.

L’offerta per la Super Fibra di WindTre

Al di là del prezzo concorrenziale, i due fiori all’occhiello dell’offerta WindTre sulla Super Fibra sono il modem con Wi-Fi 7 e i 12 mesi di abbonamento Amazon Prime. Per quanto riguarda il modem, il dispositivo che si riceve con l’offerta offre non solo una maggiore velocità, ma soprattutto una migliore stabilità della linea e una maggiore copertura in tutta la propria abitazione.

Il Wi-Fi 7 è il nuovo standard del trasferimento dei dati senza fili, grazie al quale è possibile incrementare in modo sensibile l’esperienza d’uso della propria rete Internet di casa. Tutto questo rappresenta un vantaggio significativo soprattutto in ambito gaming e streaming, grazie a una latenza ridotta ai minimi termini e una velocità di connessione superiore rispetto alla precedente generazione.

L’altra chicca è l’abbonamento ad Amazon Prime di un anno, con tutti i relativi benefici. A partire dalle consegne gratuite e illimitate, l’accesso a uno sconfinato catalogo di film e serie TV con Prime Video. A tutto questo si aggiungono anche musica, libri e giochi.

L’offerta sulla fibra di WindTre è attivabile direttamente online su questa pagina del sito ufficiale.