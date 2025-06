WindTre Super Fibra con Amazon Prime incluso e WiFi 7 da 22,99€/mese

Se la tua connessione continua a rallentarti proprio quando serve di più, è il momento di cambiare. Con le nuove offerte Super Fibra di WindTre, puoi avere tutto: velocità fino a 2,5 Gbps, Amazon Prime incluso, modem Wi‑Fi 7 gratuito e, se sei già cliente mobile, anche GB illimitati sullo smartphone.

Il tutto a partire da 22,99€ al mese. Per approfittare di queste promozione basta andare sul sito di WindTre, ma se vuoi approfondire meglio la promo nelle prossime righe ti forniamo tutti i dettagli.

Fibra ultraveloce, modem avanzato e vantaggi esclusivi per i clienti WindTre

La nuova promozione Super Fibra WindTre è pensata per soddisfare le esigenze di famiglie, smart worker e appassionati di streaming e gaming. L’offerta base prevede:

Navigazione fino a 2,5 Gbps in download;

in download; Modem Wi‑Fi 7 incluso : stabile, potente, ideale per molti dispositivi connessi;

: stabile, potente, ideale per molti dispositivi connessi; Amazon Prime compreso nel prezzo , per accedere a film, serie, spedizioni gratuite e altri servizi;

, per accedere a film, serie, spedizioni gratuite e altri servizi; Chiamate illimitate verso fissi e mobili;

verso fissi e mobili; Attivazione gratuita se sottoscrivi l’offerta online.

Il prezzo? 24,99€ al mese per i nuovi clienti, oppure 22,99€ al mese se hai già una SIM WindTre attiva. In quest’ultimo caso, si aggiunge anche un extra non da poco: GB illimitati su tutte le SIM WindTre associate alla linea fissa.

In più, Super Fibra è compatibile con Wi‑Fi Calling, che ti consente di effettuare chiamate anche in aree con segnale scarso, usando direttamente la rete Wi‑Fi. Perfetto per case con mura spesse o per chi vive in zone con copertura mobile instabile.

Non perdere l’occasione: verifica la copertura nella tua zona e attiva online la fibra WindTre. Una connessione davvero super, dentro e fuori casa.