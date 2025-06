WindTre: Super Fibra da 22,99€/mese e 12 mesi di Amazon Prime in regalo

Se sei alla ricerca di una connessione domestica affidabile, veloce e con un extra davvero interessante, WindTre ha un’offerta che potresti voler cogliere al volo. Si chiama Super Fibra e propone Internet ultraveloce da 22,99€ al mese (per i già clienti mobile) con attivazione gratuita, modem incluso e 12 mesi di Amazon Prime in omaggio.

La promozione di WindTre è disponibile anche per i nuovi clienti, che pagheranno 24,99€/mese: un prezzo comunque competitivo per una soluzione completa, che include tutto ciò che serve per navigare al massimo da casa. Per approfittarne basta andare sul sito dell’operatore, ma prima di attivarla vorrai sapere più dettagli: eccoli nelle prossime righe.

Super Fibra WindTre: tutti i vantaggi dell’offerta

Con Super Fibra, WindTre mette a disposizione una connessione stabile e performante per l’utilizzo quotidiano, lo streaming, lo smart working e il gaming. La promo comprende:

Connessione in fibra ottica fino a 2.5 Gbps;

Modem Wi-Fi 7 incluso nel prezzo, per una copertura potente e continua in tutta la casa;

Chiamate illimitate incluse su linea fissa;

incluse su linea fissa; GIGA illimitati su 3 SIM WindTre, ideali per sfruttare anche il 5G se supportato dal dispositivo.

Uno degli elementi più interessanti è senza dubbio l’abbonamento Amazon Prime gratuito per 12 mesi. Oltre alle spedizioni rapide e gratuite, Amazon Prime offre accesso al catalogo Prime Video (serie TV, film, sport), Prime Gaming, Amazon Music e altri servizi.

Tutto può essere gestito in modo semplice tramite l’app WindTre, compresa l’assistenza e il controllo del modem da remoto. L’offerta è attivabile direttamente online, previa verifica della copertura nella propria zona. Un’occasione perfetta per migliorare la propria connessione di casa, con un pacchetto completo e conveniente.