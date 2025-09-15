Wine 10.15: l'emulatore per Linux si aggiorna con 16 correttivi

Wine 10.15, l’emulatore per Linux che consente di eseguire applicazioni Windows sia sulle distribuzioni che su macOS, si aggiorna con nuovi 16 correttivi, incluso l’aggiornamento dell’unicode e altre novità per migliorare l’esperienza d’uso.

Wine 10.15: Unicode 17.0.0 e una fila di correzioni

La nuova versione di Wine aggiorna le tabelle dei caratteri Unicode alla versione 17.0.0, garantendo la compatibilità con l’ultimo standard, per permettere una corretta visualizzazione di tutti i caratteri più recenti negli applicativi. Il supporto per Zip64 viene ora integrato nei servizi di packaging, permettendo la gestione di archivi di dimensioni maggiori rispetto al passato.

Come di consueto, Wine 10.15 include una serie di correzioni di bug, per un totale di 16 fix, tra cui figurano:

Steam : risolto il problema che impediva l’avvio dell’applicazione.

: risolto il problema che impediva l’avvio dell’applicazione. The Sims 2 : corretto lo schermo nero con i driver Nvidia più datati.

: corretto lo schermo nero con i driver Nvidia più datati. CapCut : corretti i crash dell’applicazione.

: corretti i crash dell’applicazione. Visual Studio 2005: risolta una regressione che comprometteva la stabilità.

Altri miglioramenti riguardano X11 e Wayland, quest’ultimo con una specifica correzione che risolve una perdita di risorse. Oltre a ciò, l’analisi sintattica della riga di comando in cmd è ora più precisa, mentre viene migliorata la gestione nei sistemi non dotati di CPU con istruzioni AVX, migliorando la compatibilità.

Come di consueto, Wine 10.15 è già disponibile per il download sulla pagina ufficiale del progetto su GitLab, per chi desidera compilarne manualmente l’installazione. Al contrario, i pacchetti binari per le varie distribuzioni Linux saranno disponibili a breve.

Wine costituisce su Linux la base di Proton, l’emulatore di Valve incorporato su Steam. Di recente, il client della casa di Washington si è aggiornato con numerose migliorie che consentono una miglior personalizzazione, ma interessano anche l’interfaccia. Oltre a migliorare il conteggio FPS nei giochi con DLSS attivo, l’overlay in-gioco è stato ottimizzato per rendere più preciso il monitor prestazionale e nuove opzioni permettono di inserire immagini e copertine qualsiasi nella libreria. È possibile approfondire le novità nel nostro articolo.