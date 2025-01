Wine 10: rilasciata la nuova versione dell'emulatore per Linux

Dopo alcuni mesi di lavoro, gli sviluppatori hanno finalmente rilasciato Wine 10, l’ultima versione del più celebre emulatore che su Linux consente l’esecuzione di giochi e software Windows, su cui si basano anche Proton e Bottles. La nuova versione apporta diverse novità, migliorando praticamente tutti gli aspetti del software.

Wine 10: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Wine 10 introduce innanzitutto il supporto completo all’architettura ARM64EC, in modo da garantire le funzionalità di ARM64, oltre a usare i moduli ibridi ARM64X per consentire agli sviluppatori di mescolare codice ARM64EC e ARM64 senza alcun problema all’interno di un singolo codice binario. Nonostante sia poi anche richiesta una toolchain LLVM sperimentale, la prossima versione di questa garantirà fino a 20 anni di supporto immediato per la compilazione ARM64X Wine.

La nuova interfaccia per l’emulazione x86 a 64 bit può ora sfruttare le funzionalità ARM64EC, in modo da eseguire il codice dell’emulatore nativamente e ridurre la dipendenza dall’emulazione x86. Gli utenti devono comunque tenere a mente che il supporto ARM64 rende obbligatoria una dimensione della pagina di sistema di 4K, in modo da allinearsi alle specifiche ABI di Windows.

Un’altra importante novità di Wine 10 è rappresentata dal supporto High-DPI, che permette ora di ridimensionare automaticamente le finestre “non DPI-consapevoli” allo scopo di ottenere una migliore fedeltà visiva. I flag per la compatibilità permettono inoltre agli utenti di sovrascrivere le impostazioni High-DPI globali o per applicazione. A ricevere aggiornamenti è anche Vulkan, con significative novità al render, ora alla pari delle funzionalità OpenGL, per un’esecuzione nettamente più fluida su backend X11. Non mancano anche le estensioni Vulkan Video.

Wine 10 ha anche novità per Direct3D, con una serie di migliorie che includono una pipeline di funzioni fisse basata su High-Level Shader Language (HLSL) per D3D 9 e versioni precedenti. Si tratta di aggiornamenti che mirano a ridurre lo stuttering nei giochi, migliorando la qualità del rendering.

Tutte le novità dell’emulatore sono elencate nel dettaglio nella lista ufficiale dei cambiamenti, mentre il download può essere eseguito dalla pagina dedicata su GitHub.