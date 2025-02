Wine-Staging 10.1: ben 361 patch per correzioni bug e funzioni

Dopo l’uscita di Wine 10.1, l’ultima versione stabile del noto emulatore che nelle distribuzioni Linux consente l’esecuzione di giochi e software pensati per Windows, gli sviluppatori rendono disponibile Wine-Staging 10.1, la nuova versione anteprima che apporta ben 361 correzioni bug e apporta diversi nuovi cambiamenti.

Wine-Staging 10.1: tutti i cambiamenti della nuova versione anteprima

Dopo aver seguito il congelamento dello sviluppo della versione stabile dell’emulatore, per far in modo di concentrarsi sulla correzione dei bug risalenti all’inizio del mese di dicembre, il lavoro di sviluppo sulle nuove funzionalità è ripreso anche con Wine-Staging 10.1 nelle due ultime settimane, dove sono state rilasciate una serie di patch sperimentali. Si tratta di un totale di ben 361 aggiunte per la correzione di problemi e l’implementazione di nuove funzionalità.

Queste includono l’aggiunta di nuove funzionalità per VBScript come JOIN, HTTP/HTTPS IMFByteStream per il codice MF, il disegno ID2D1GeometryGroup in D2D1 e l’implementazione di “IRichEditOle::ImportDataObject” nel codice “RichEdit20”. Quest’ultima patch mira a correggere un bug report del 2011 relativo agli errori OLE che si verificavano quando si incollava del testo dagli appunti nel software KeyNote NF. Viene infine inserito l’ultimo codice Git VKD3D.

Ricordiamo che, con il rilascio della versione stabile di Wine 10, è stato introdotto il supporto completo per l’architettura ARM64EC, insieme a una nuova interfaccia per l’emulazione x86 a 64 bit che consente adesso di sfruttare le funzionalità ARM64EC in modo da eseguire nativamente il codice dell’emulatore e ridurre la dipendenza dall’emulazione x86. Viene anche aggiunto il supporto High-DPI per il ridimensionamento automatico delle finestre “non DPI-consapevoli” per garantire una maggior fedeltà visiva. Gli aggiornamenti interessano anche Vulkan con novità importanti al render, in modo che questo sia alla pari con le funzionalità di OpenGL e garantisca un’esecuzione nettamente più fluida su backend X11, insieme a nuove estensioni Vulkan Video.

Sia Wine-Staging 10.1 che la versione stabile possono essere scaricati dal sito ufficiale.