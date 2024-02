Scegli Wirex: ti attendono ricompense crypto

Fra i tanti vantaggi proposti da Wirex ci sono l’apertura di un account gratuito e la possibilità di ottenere ricompense crypto quando si effettua una transazione o quando si invita qualcuno a fare altrettanto. Il servizio permette di ricorrere ai propri fondi per gestire le spese quotidiane e di acquistare, custodire e fare trading con 250 asset digitali tra i quali figurano BTC, ETH, XRP e DOGE, senza dimenticare le stablecoin come USDC, USDT e BUSD.

Quali sono i vantaggi del servizio proposto da Wirex?

Il principale punto di forza è proprio quello legato alla natura Web3 di Wirex: è in grado di ricorrere alla valuta tradizionale oppure a un asset digitale quando è il momento di effettuare una transizione, in un negozio fisico oppure online, in modo rapido e immediato, senza che l’utente debba fare i conti con le complicazioni di una conversione. Ci sono poi i prelievi ATM a costo zero, nessuna commissione a cui far fronte e molto altro.

Le carte, sia quella fisica che quella virtuale, sono accettate in tutti i punti vendita che aderiscono ai circuiti Visa o Mastercard. Ogni operazione può essere comodamente gestita da un’applicazione mobile, attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva come mostrano gli screenshot qui sotto. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

È possibile scegliere fra tre piani, a seconda delle proprie esigenze, il primo dei quali è totalmente gratuito. Eccoli.

Standard (gratis): fino all’1% di ricompense Cryptoback e offerte dei commercianti;

Premium (9,99 dollari al mese): fino al 3% di ricompense Cryptoback, fino al 6% di risparmio bonus annuale e offerte dei commercianti;

Elite (29,99 dollari al mese): fino all’8% di ricompense Cryptoback, fino al 16% di risparmio bonus annuale, fino al 20% di APR per gli X-Accounts e offerte dei commercianti.

Wirex è una realtà longeva del settore, fondata nel 2014 in Inghilterra (con un ufficio a Milano), già scelta da 6 milioni di persone e con all’attivo oltre 20 miliardi di transazioni in criptovalute. È nata con l’obiettivo di creare un legame tra il mondo degli asset digitali e quello delle valute tradizionali. Puoi iniziare subito a beneficiare di tutti i vantaggi proposti dalla soluzione, senza alcuna spesa.

