WondLa: quando esce la nuova serie e dove vederla in streaming

WondLa è una serie animata molto attesa dagli appassionati del genere e non solo: la buona notizia è che per vederla non bisognerà aspettare molto. Sarà disponibile per lo streaming su Apple TV+ già a partire da domani. La data di uscita è infatti fissata per il 28 giugno 2024.

Quando e dove vedere in streaming la serie WondLa

Sono già noti anche i titoli dei 7 episodi che compongono la prima stagione. Eccoli: Porte, Forme di vita, Il prezzo da pagare, Fantasmi, L’alleanza, Il ponte e Rovine. Arriveranno tutti insieme, non sarà dunque necessario aspettare per poter andare avanti con la storia, caratterizzata da tinte sci-fi e fantasy, basata sui libri della saga per ragazzi Alla ricerca di WondLa scritti da Tony DiTerlizzi. Per saperne di più e per la visione rimandiamo alla piattaforma.

Ecco un accenno alla sinossi (rigorosamente senza spoiler), utile per capire qualche dettaglio della trama. La protagonista di WondLa è Eva (interpretata nella versione originale da Jeanine Mason e doppiata in italiano da Ludovica Bebi), adolescente cresciuta in un bunker da un robot e costretta a fuggire dal suo rifugio sotterraneo per raggiungere la superficie. Lì, trova un mondo profondamente diverso rispetto a quello che si aspettava. Inizia così a esplorarlo, attraversando territori e civiltà a lei sconosciute, alla ricerca delle risposta a una domanda fondamentale: è lei l’ultimo essere umano rimasto in vita?

Puoi iniziare la prova gratuita di 7 giorni e guardare tutti gli episodi della serie, per decidere poi se eventualmente rinnovare l’abbonamento ad Apple TV+ (al prezzo mensile di 9,99 euro) oppure sospendere la sottoscrizione, senza alcuna spesa. Tra le altre nuove uscite più viste sulla piattaforma ci sono Presunto innocente, Dark matter, Napoleone e The family plan.