Woolsocks, l'app gratuita per risparmiare e guadagnare

Hai sentito parlare di cashback ma non sai come funziona esattamente? Negli ultimi anni è diventato un servizio piuttosto diffuso e utilizzato dalla maggior parte degli utenti. Avere un servizio di cashback a portata di click permette a tutti di ricevere una percentuale degli importi spesi per gli acquisti effettuati presso tutti i negozi convenzionati.

Sempre più siti o app incentivano i propri utenti attraverso un sistema che garantisce numerosi vantaggi e che consente di risparmiare parecchio denaro. Tra le migliori app che offrono questo servizio c’è Woolsocks, che ti permette di avere accesso alle offerte di cashback in oltre 35.000 negozi. Tuttavia, oltre al cashback tradizionale, Woolsocks offre a tutti i suoi utenti una ricompensa aggiuntiva fino al 4% sugli acquisti delle marche più gettonate e popolari. Collega la tua banca ed effettua l’acquisto con la carta di debito associata per ricevere subito una percentuale di cashback.

Tra i vantaggi offerti da Woolsocks puoi:

‎‎‎‎Ottenere i migliori strumenti di gestione del denaro in un’unica app e quindi sempre a disposizione sul tuo smartphone

‎Risparmiare denaro per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari

‎‎Cancellare eventuali abbonamenti dimenticati in pochi semplice mosse

‎‎Ricevere indietro fino al 35% dei soldi che spendi per effettuare gli acquisti che più ti piacciono

‎‎‎Donare la somma che preferisci alle cause che ti stanno più a cuore.

Con Woolsocks non solo avrai a disposizione una selezione di premi cashback senza pagare commissioni o inutili spese, ma avrai anche la possibilità di gestire tutte le tue spese e i tuoi conti in un’unica applicazione.

