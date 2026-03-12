Su Word, Excel e PowerPoint Online la barra di ricerca è visibile

Nelle versioni web di Word, Excel e PowerPoint la barra di ricerca non era in alto, ma nascosta più in basso nella pagina. Ora Microsoft l’ha finalmente messa dove tutti si aspettano di trovarla… nella parte superiore.

Word, Excel e PowerPoint Online finalmente hanno la barra di ricerca in alto, cosa cambia

Le pagine delle versioni online di Word, Excel e PowerPoint, quelle che si vedono quando si accede per scegliere cosa aprire, mostravano al centro alcuni modelli di documento già pronti e, più in basso, i file recenti. La parte alta della pagina, però, era quasi vuota. Ora invece ospita una barra di ricerca funzionante, basta digitare il nome di un file e i risultati compaiono in tempo reale. È possibile cliccare su qualsiasi risultato per aprirlo direttamente.

Disponibilità

Il roll out è in corso per i clienti commerciali di Microsoft 365 nelle versioni online di Word, Excel e PowerPoint. Non è ancora chiaro quando la funzione arriverà agli utenti consumer, quelli che usano le app online gratuitamente con un account Microsoft.

Le versioni web di Office sono popolari perché sono gratuite, accessibili da qualsiasi dispositivo e salvano automaticamente il lavoro. Ma l’esperienza utente è sempre stata un gradino sotto le versioni desktop, e dettagli come una barra di ricerca mancante nell’intestazione ne sono la dimostrazione.

Come per il collegamento dei profili desktop su Edge che arriva con dieci anni di ritardo, anche qui vale sempre lo stesso discorso: a volte le migliorie più apprezzate dagli utenti non sono le funzionalità AI da miliardi di dollari, ma le cose ovvie che migliorano l’esperienza quotidiana.