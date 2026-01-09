 Word lancia overpaste per incollare link su testo selezionato
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Word lancia overpaste per incollare link su testo selezionato

Su Word arriva overpast. Ora si può incollare un link direttamente su testo selezionato senza finestre dialogo. Già disponibile su Word web.
Word lancia overpaste per incollare link su testo selezionato
Informatica App e Software
Su Word arriva overpast. Ora si può incollare un link direttamente su testo selezionato senza finestre dialogo. Già disponibile su Word web.

Ogni tanto Microsoft decide che è ora di mandare in pensione qualche prodotto che nessuno ricordava esistesse ancora. Questa settimana è toccato a Sway per desktop, l’app gratuita per creare presentazioni interattive che Microsoft aveva lanciato più di dieci anni fa con grandi speranze, e che poi è finita nel dimenticatoio.

Ma Microsoft, saggiamente, sa che non si può solo togliere. Si deve anche dare qualcosa in cambio, altrimenti la gente brontola. E così, insieme all’annuncio della fine di Sway desktop, l’azienda ha presentato una novità per Word: l’overpaste per i link.

Overpaste permette di creare un link incollando l’URL su testo selezionato. Word trasforma automaticamente quel testo in un collegamento ipertestuale senza dover aprire menu, finestre di dialogo, o fare danze rituali con il tasto destro del mouse.

Fino a oggi, inserire un link su Word era un processo che richiedeva passaggi extra. Si poteva scrivere un indirizzo web completo, tipo “https://example.com”, premere spazio o Invio, e Word lo trasformava automaticamente in un link cliccabile. Funzionava, ma poi il link restava visibile nel documento. Per nascondere il link dietro un testo personalizzato come “clicca qui” o “leggi l’articolo”, servivano altri passaggi.

Con il metodo classico si selezionava il testo che si voleva trasformare in link, si faceva clic destro, si sceglieva “Collegamento” dal menu contestuale, e si apriva una finestra di dialogo. Lì si incollava l’URL, si premeva OK, e finalmente il link era inserito. Tre o quattro azioni per fare una cosa semplicissima.

Oppure si poteva usare la scorciatoia da tastiera Ctrl+K (o Cmd+K su Mac), che apriva la stessa finestra di dialogo saltando il menu contestuale. Più veloce, certo. Ma sempre una finestra extra da gestire, sempre un’opzione da confermare.

Per chi scrive documenti professionali, report, articoli, tesi accademiche, inserire link è un’operazione che si ripete decine di volte al giorno. Citare fonti. Aggiungere riferimenti. Linkare risorse esterne. Ogni volta con i suoi bei quattro-cinque clic.

… e alla fine arriva l’Overpaste

Ora, con overpaste, si seleziona la parola o la frase che si vuole trasformare in collegamento, e si preme Ctrl+V (o Cmd+V su Mac). Fine. Word capisce che si sta incollando un URL sopra del testo selezionato e automaticamente crea il collegamento ipertestuale. Niente finestre. Niente conferme. Niente menu.

Google Docs ce l’ha da anni. Altri editor di testo pure. Ma Word, il software di videoscrittura più usato al mondo, resisteva ancora al vecchio metodo. Ora finalmente si aggiorna, e lo fa nel modo giusto, con un gesto intuitivo.

Disponibilità

La funzione overpaste è già disponibile su Word per il web. Chi usa Office online tramite browser, può provarla adesso. Per le versioni desktop, il roll out sarà graduale. Su Windows serve la versione 2511 (Build 19530.20006) o successive. Su Mac serve la versione 16.104 (Build 25120915) o successive. Per chi ha gli aggiornamenti automatici attivi, probabilmente arriverà nelle prossime settimane senza dover fare nulla.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 9 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

YouTube, arriva il filtro per escludere gli Short dai risultati di ricerca

YouTube, arriva il filtro per escludere gli Short dai risultati di ricerca
WhatsApp e username: manca poco

WhatsApp e username: manca poco
Gmail, AI Inbox trasforma le email in lista di cose da fare

Gmail, AI Inbox trasforma le email in lista di cose da fare
Google Play Store, arriva la prova gratuita dei giochi a pagamento

Google Play Store, arriva la prova gratuita dei giochi a pagamento
YouTube, arriva il filtro per escludere gli Short dai risultati di ricerca

YouTube, arriva il filtro per escludere gli Short dai risultati di ricerca
WhatsApp e username: manca poco

WhatsApp e username: manca poco
Gmail, AI Inbox trasforma le email in lista di cose da fare

Gmail, AI Inbox trasforma le email in lista di cose da fare
Google Play Store, arriva la prova gratuita dei giochi a pagamento

Google Play Store, arriva la prova gratuita dei giochi a pagamento
Tiziana Foglio
Pubblicato il
9 gen 2026
Link copiato negli appunti