WordPress 6.7 è disponibile: tutte le novità

WordPress alimenta oltre il 40% dei siti web di tutto il mondo. Gli sviluppatori hanno appena rilasciato la versione 6.7, la terza grande release di quest’anno. L’hanno ribattezzata “Rollins” come il leggendario sassofonista jazz Sonny Rollins. Ma al di là del nome, ciò che conta sono le novità introdotte.

Le novità di WordPress 6.7

Una delle caratteristiche più attese fa la sua comparsa in questa versione di WordPress 6.7: i commenti online direttamente nell’editor. Questa novità fa parte della Fase 3 del Progetto Gutenberg, che si concentra sulla collaborazione.

Questa funzione disponibile in versione sperimentale consente alle varie parti coinvolte in un progetto di commentare direttamente i blocchi di contenuto prima della loro pubblicazione. Per attivarla, basta andare su Gutenberg → Experiments e selezionare la casella “Block Comments“. Si noti che per il momento i commenti possono essere aggiunti solo a pagine e articoli non pubblicati.

Nuove API per ottimizzare le prestazioni

WordPress 6.7 introduce un’importante novità per gli sviluppatori di plugin: la funzione wp_register_block_metadata_collection(). Questa nuova API ottimizza notevolmente il caricamento dei blocchi, in particolare per i plugin che ne contengono diversi. Si tratta di un’ottima notizia per le prestazioni complessive dei siti WordPress, un aspetto cruciale per la referenziazione naturale.

Il debutto della modalità Zoom Out

La modalità “Zoom Out” permette di posizionare rapidamente i modelli e di avere una visione d’insieme della propria pagina. Per i web designer e gli utenti finali è un bel risparmio di tempo.

Miglioramenti al blocco Query Loop

Il blocco Query Loop, essenziale per la visualizzazione dinamica dei contenuti, ha ricevuto diversi miglioramenti degni di nota:

Miglioramento dell’accessibilità dei controlli grazie al loro spostamento nella barra laterale;

Flusso di lavoro semplificato per l’inserimento in un singolo contenuto;

Nuovo filtro per la ricerca per formato di articolo;

Ereditarietà automatica del numero di articoli per pagina quando vengono utilizzati in un modello.

Il plugin WordPress.org Experiments

Con il plugin WordPress.org Experiments WordPress introduce un nuovo interessante approccio. La sua prima funzione, “Plugin Closure Reasons“, aggiunge notifiche sui plugin chiusi nella directory di WordPress.org. Per chi gestisce parecchi siti di clienti, questo è uno strumento prezioso per anticipare potenziali problemi legati a plugin abbandonati o con falle di sicurezza.

Personalizzazione avanzata dei temi

WordPress 6.7 apporta diversi miglioramenti significativi anche alla personalizzazione dei temi:

Possibilità di modificare le dimensioni dei caratteri predefiniti direttamente dal pannello Stili;

Nuovo interruttore per abilitare/disabilitare gli schemi di avvio;

Supporto dei bordi per i blocchi Archivio e Commenti;

Opzione Lightbox per il blocco Galleria;

Controllo della risoluzione dell’immagine per il blocco Cover.

Gli utenti apprezzeranno soprattutto l’interfaccia di creazione dei contenuti più intuitiva, le opzioni di personalizzazione più accessibili, la migliore visibilità dello stato dei plugin e le prestazioni ottimizzate.