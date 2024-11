WordPress 6.7 introduce la funzione Zoom Out e un nuovo tema

WordPress 6.7 è il nuovo aggiornamento con nome in codice “Rollins” del nuovo CMS (Content Manager System) installabile su server, che introduce alcune novità come un nuovo tema dall’aspetto più elegante, oltre a strumenti aggiornati e un controllo migliorato per quanto riguarda i contenuti dinamici.

WordPress 6.7: le novità dell’ultima versione del noto CMS

Con un’elevata popolarità tra chi gestisce i siti web, WordPress viene adottato da oltre il 40% degli amministratori delle varie pagine internet, essendo tra le altre cose anche gratuito e open source. Con WordPress 6.7 gli sviluppatori introducono novità mirate a rendere più flessibile la creazione di contenuti di testo, oltre che la gestione stessa del sito.

Tra le novità più importanti c’è ora il nuovo tema, denominato “Twenty Twenty-Five”, dall’aspetto più moderno e pensato per la flessibilità, in modo da adattarsi al meglio per tutte le necessità estetiche e di formattazione del sito. Offre diverse opzioni estetiche con cui personalizzare gli elementi, come i modelli per i blocchi, le palette di colori e altre opzioni per personalizzare al meglio l’aspetto del proprio sito.

Oltre a ciò, WordPress 6.7 introduce anche la nuova funzionalità Zoom Out, il quale consente al gestore del sito di avere un’ampia panoramica di tutte le modifiche effettuate, in modo da facilitare ulteriormente la modifica e l’organizzazione di intere sezioni del sito e del contenuto, aggiungendo nuovi elementi o editando quelli esistenti. La nuova versione semplifica ulteriormente l’editing di contenuti dinamici, sostituendo la codifica complessa con una nuova interfaccia utente per il collegamento dei blocchi: basteranno pochi clic per collegarli ai campi ottenendo così un maggior controllo.

Vengono anche introdotti nuove opzioni per quanto riguarda il testo e la gestione dei font in generale, per un controllo più completo del sito. È possibile modificare, creare e applicare facilmente i preset per la dimensione dei font, inclusa la tipografia fluida per il ridimensionamento reattivo.

Tutte le novità apportate da WordPress 6.7 sono elencate nel dettaglio nella lista cambiamenti disponibile nel sito ufficiale.