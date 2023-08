WordPress offre un nome di dominio per 100 anni

WordPress.com è nota principalmente per la sua piattaforma CMS (Content Management System), ma offre anche servizi di hosting e registrazione dei nomi di dominio. Il CEO e co-fondatore Matt Mullenweg ha annunciato la disponibilità di un piano che consente di mantenere il nome di dominio per 100 anni. In pratica l’utente paga una sola volta e il dominio può essere utilizzato dagli eredi.

Nome di dominio per 100 anni

L’azienda californiana sottolinea che molti dei clienti utilizzano la piattaforma CMS da quasi 20 anni, ovvero da quando è stato annunciato il servizio. Ora è arrivato il momento di un’altra novità per i clienti più fedeli. Il 100-Year Plan per i nomi di dominio è stato progettato per chi vuole la massima sicurezza e la “longevità della presenza digitale“.

Solitamente la registrazione dei nomi di dominio ha una durata massima di 10 anni. WordPress.com offre agli utenti la possibilità di conservare gli asset digitali (storie, foto, video, audio e altri) per le generazioni future. Sottoscrivendo il piano di 100 anni si ricevono diversi vantaggi, tra cui hosting gestito senza nessuna limitazione, backup multipli automatici in data center geograficamente distribuiti e supporto dedicato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Il piano può essere sottoscritto da famiglie, singoli e aziende che vogliono conservare a lungo gli asset digitali. Si tratta quindi di un investimento per il futuro. Il costo è 38.000 dollari, ovvero 380 dollari/anno per nome di dominio e hosting. Non è noto l’equivalente in euro (forse perché è inizialmente riservato agli Stati Uniti).