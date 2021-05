Workspace: una piccola (ma utile) aggiunta per Google Docs

Spesso, sono i dettagli a fare la differenza, le piccole cose a risultare importanti. Lo sa bene Google, che oggi annuncia una novità di certo non rivoluzionaria per Workspace, ma che contribuisce a rendere l'editing dei documenti più completo, testimoniando la volontà di migliorare continuamente gli strumenti offerti.

Google Docs: le immagini sopra o dietro al testo

In Docs è ora possibile posizionare un'immagine sopra o dietro il testo, agendo semplicemente su una opzione di allineamento inedita (trova posto in “Testo a capo”), come visibile nello screenshot qui sotto.

Vedrete la nuova opzione per posizionare un'immagine sopra o dietro il testo nella barra laterale relativa alle opzioni dell'immagine oppure facendo click direttamente su di essa.

Non è tutto, il gruppo di Mountain View garantisce la piena compatibilità della feature con l'importazione ed esportazione da e verso Microsoft Word.

Ora puoi posizionare un'immagine di fronte o dietro al testo in Google Docs. In aggiunta, questa formattazione è preservata quando si importano o esportano documenti da e verso Microsoft Word. Speriamo vi aiuti a meglio personalizzare i vostri documenti e a condividerli, indipendentemente dall'applicazione che utilizzate.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo non risulta ancora disponibile, ma come sempre accade in questi casi il rollout è progressivo. Stando a quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale, potrebbero essere necessarie fino a due settimane prima di vederla comparire.