World Backup Day 2022: salva i tuoi file con pCloud

Il 31 marzo è il World Backup Day 2022, ovvero la Giornata Mondiale del Backup. Una ricorrenza forse un po’ “stravagante”, ma sicuramente un utile promemoria per eseguire un salvataggio complessivo dei propri file – anche soltanto una volta all’anno. Secondo alcuni studi, infatti, ben il 30% delle persone non ha mai eseguito un backup: ciò potrebbe portare a possibili perdite di preziosi dati (fotografie, video o documenti importanti) a causa di incidenti di varia natura, dall’errore umano al telefonino rubato, fino all’attacco di virus e malware che possono compromettere i dispositivi.

A mancare, nella maggior parte dei casi, è il tempo effettivo per eseguire un backup che – a seconda della velocità di connessione – potrebbe protrarsi anche per diverse ore nel caso di ingenti quantità di file. Per fortuna esistono soluzioni sicure e veloci che permettono di effettuare il backup dell’intero computer in tempo reale. Fra le migliori c’è pCloud Drive, applicazione desktop sviluppata da pCloud che permette di memorizzare, sincronizzare e accedere ai tuoi file in qualsiasi momento.

pCloud Drive: come funziona

Il funzionamento di pCloud Drive è molto semplice. Prima di tutto è necessario scaricare l’applicazione, installarla sul proprio PC ed effettuare il login. La registrazione è gratuita e avrai a disposizione fino a 10 GB di spazio cloud gratuito sul quale caricare i tuoi file (oppure puoi tentare la fortuna e provare a vincere 500 GB di spazio lifetime gratis invitando i tuoi amici). Aggiungere file e cartelle al tuo spazio d’archiviazione è facile e intuitivo: ti basterà trascinare e rilasciare ciò che vuoi caricare all’interno dell’applicazione oppure copiare e incollare.

Una volta che i tuoi dati saranno al sicuro, avrai a disposizione una serie di funzionalità extra. Parliamo di sincronizzazione in tempo reale per ogni dispositivo collegato, opzioni di condivisione e gestione file completa. Potrai perfino recuperare le vecchie versioni dei file dal cestino per un anno. Molto utile anche la possibilità di caricare automaticamente i nuovi file (di cartelle selezionate) ogni volta che avvii il backup. A questo link potrai scaricare e trovare tutte le informazioni su pCloud Drive: pronto a prendere parte al World Backup Day 2022?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.