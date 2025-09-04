World Knowledge Answers: ricerca AI di Apple

L’uso di Gemini non è l’unica novità che potrebbe essere annunciata da Apple in primavera 2026 con iOS 26.4. Secondo le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, l’azienda di Mountain View vuole sfidare i concorrenti con un tool di ricerca AI denominato World Knowledge Answers.

Answer engine per Siri

Siri può rispondere a domande e fornire informazioni su eventi, sport, film e altri argomenti, ma non può gestire richieste più complesse come gli assistenti di OpenAI, Google e Perplexity. La versione aggiornata, attesa con iOS 26.4 a marzo (a settembre verrà aggiunto solo il supporto per GPT-5), potrà accedere alle informazioni personali e “leggere” i contenuti sullo schermo per fornire risposte più pertinenti. La nuova Siri permetterà inoltre di gestire le app tramite comandi vocali.

Un’altra importante novità è denominata internamente World Knowledge Answers o semplicemente “answer engine”. Il nuovo sistema di ricerca AI verrà integrato in Siri (eventualmente anche in Safari e Spotlight) e dovrebbe sfruttare sia il modello AI sviluppato internamente (noto come Linwood o LLM Siri) che le tecnologie di Google. L’azienda di Mountain View può mantenere l’attuale accordo con Apple (motore di ricerca predefinito), quindi la partnership verrà estesa alla ricerca AI.

Secondo le fonti di Gurman, le due aziende hanno sottoscritto un accordo formale che consente ad Apple di testare un modello di Google, come anticipato a fine agosto. La nuova esperienza di ricerca permetterà di usare testo, immagini, video e punti di interesse. I tre componenti di Siri sono: planner, search e summarizer.

Il planner interpreta gli input, search effettua la scansione di Internet e dati utente, summarizer genera la risposta. Per ognuno dei componenti potrebbe essere utilizzato un modello interno oppure uno di terze parti (progetto Glenwood). Oltre a Gemini, Apple ha valutato anche Claude di Anthropic, ma non è stato ancora deciso nulla. Durante l’evento di lancio degli iPhone 17 non verranno annunciate nuove funzionalità AI.

I dirigenti di Apple, tra cui il CEO Tim Cook, hanno discusso della possibilità di acquisire una startup per accelerare lo sviluppo delle tecnologie AI. Le due principali candidate erano Perplexity e Mistral AI, ma l’idea è stata accantonata. Intanto, l’azienda di Cupertino ha perso altre tre ricercatori AI. John Peebles e Nan Du sono passati a OpenAI, mentre Zhao Meng è stato assunto da Anthropic.