WpEngine Managed WordPress: sconto extra accessibile con coupon esclusivo

Quando si parla di hosting per siti WordPress le opzioni disponibili sono molteplici e tutto dipende dalla ricerca di qualità o convenienza. Giusto nella giornata odierna abbiamo visto, ad esempio, l’offerta del 69% su SiteGround. In questa occasione, però, tratteremo la doppia offerta degli esperti di WpEngine che, oltre allo sconto base, aggiungono un taglio aggiuntivo grazie a un nuovo coupon. Così facendo, il prezzo del pacchetto Managed WordPress StartUp scende a un prezzo minimo di 25,20 Euro al mese o 252 Euro all’anno.

WpEngine lancia coupon sconto del 10%, valido per un anno

WpEngine è uno dei servizi più affidabili per quanto concerne l’hosting di siti WordPress. Le funzioni offerte sono moltissime e tutte pensate per ottenere il meglio dal proprio portale. I gestori della piattaforma includono con ogni piano 10 temi premium, lato personalizzazione. O ancora, migrazione gratuita e automatizzata, backup giornalieri e on-demand, certificati SSL e SSH gratuiti. Per non parlare dello staging in un semplice click e di feature per la massima sicurezza da qualsiasi minaccia.

Non mancheranno quindi strumenti avanzati per la gestione del sito WordPress. Per esempio, l’autenticazione a più fattori per evitare a ogni costo l’intrusione di terzi. Eventualmente, i clienti interessati potranno accedere a add-on opzionali. Ci sono Smart Plugin Manager, Global Edge Security e strumenti come Genesis Pro. Esso sono utili al fine di aumentare i livelli di sicurezza, facilitare la gestione del sito e accedere a molte più funzionalità. A giovarne saranno in particolare agenzie web e lavoratori freelance.

Ci sono poi delle differenze fondamentali tra i vari pacchetti, tutti scontati due volte grazie alle promozioni base e al coupon WPE3FREE da applicare sul carrello al momento dell’acquisto:

Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito o PayPal, a seconda delle preferenze personali.