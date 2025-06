WWDC25: come vedere l'evento in streaming

Siamo giunti all’appuntamento con la WWDC25. Oggi, lunedì 9 giugno, alle 19:00 (ora italiana) andrà in scena il keynote d’apertura dell’evento. È possibile vederlo in diretta streaming anche su YouTube dai propri dispositivi, per comodità abbiamo allegato il player qui sotto.

Guarda in streaming il keynote della WWDC25

L’edizione 2025 della Worldwide Developers Conference è, come da tradizione, un appuntamento dedicato alla community degli sviluppatori. Dopotutto, è il nome stesso a suggerirlo. Come sempre, rappresenta però anche l’occasione per dare uno sguardo in anteprima ai prossimi sistemi operativo della mela morsicata, in arrivo per tutti durante l’autunno.

Sappiamo ormai da tempo che Apple è impegnata nel rinnovare l’interfaccia delle proprie piattaforme. Tra le novità attese c’è infatti un completo restyling che secondo i ben informati è noto internamente come Liquid Glass. A caratterizzarlo sarebbero effetti di trasparenza e lucentezza tipici del vetro. L’ultimo grande cambiamento risale ai tempi di iOS 7, quando è stato abbandonato lo scheumorfismo in favore dello stile attuale.

Un’altra novità importante tra quelle attese è relativa ai nomi dei sistemi operativi. Se ne discute ormai da qualche settimana: il gruppo di Cupertino avrebbe scelto di abbandonare la nomenclatura in uso per uniformarli tutti alla versione 26, con riferimento all’anno 2026. Questo il risultato.

iOS 26 (invece di iOS 19);

macOS 26 (invece di macOS 16);

iPadOS 26 (invece di iPadOS 19);

watchOS 26 (invece di watchOS 12);

tvOS 26 (invece di tvOS 19);

visionOS 26 (invece di visionOS 3).

In particolare, iOS 26 dovrebbe rappresentare una sorta di step preparatorio in vista del lancio di un iPhone curvo con scocca in vetro, già protagonista di diverse indiscrezioni. Potrebbe essere lanciato in occasione del ventesimo anniversario: il primo modello fu annunciato da Steve Jobs in persona nel gennaio 2007.

Alla WWDC25 ci sarà ovviamente spazio anche per l’intelligenza artificiale. Sono attese nuove funzionalità sviluppate internamente e l’annuncio relativo all’integrazione di Gemini (Google) come alternativa a ChatGPT (OpenAI).