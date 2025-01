WWE Raw su Netflix: come vederla in Italia, il trucco della VPN

A partire da gennaio, la spettacolare WWE RAW è sbarcata in esclusiva su Netflix…almeno negli Stati Uniti. Il colosso dello streaming ha acquisito i diritto per la trasmissione in diretta esclusiva e on-demand, una novità assoluta e importantissima per lo show di wrestling più seguito al mondo.

E per quanto riguarda l’Italia? Ancora nulla, ma con un abbonamento Netflix e una VPN come NordVPN, ora in offerta con gli sconti di inizio anno, puoi facilmente aggirare l’ostacolo senza rinunciare alla lingua italiana.

WWE RAW su Netflix con NordVPN: la guida

Sfruttare NordVPN per guardare la WWE RAW con il tuo abbonamento Netflix è davvero molto semplice. Ti basta infatti seguire questa procedura:

Se non ce l’hai, attivare un abbonamento NordVPN con gli sconti di gennaio Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui intendi usare Netflix Aprire NordVPN, inserire le tue credenziali e aprire la lista dei server Selezionare un server negli Stati Uniti e collegarti Ora, aprire Netflix e vedrai come per magia comparire un catalogo diverso che include appunto la WWE RAW sia in diretta che in streaming

L’ulteriore sorpresa è data dal fatto che è disponibile anche la lingua italiana. Come faresti per qualsiasi film o serie TV, ti basta scorrere tra i commenti disponibili e selezionare l’italiano così da poterti godere lo show senza ostacoli.

Ti ricordiamo che la procedura funziona soltanto se hai anche un abbonamento Netflix attivo: sarà come se lo sfruttassi per accedere negli Stati Uniti, pur nella comodità di casa tua.