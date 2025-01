X aggiunge un'etichetta agli account parodia

X ha comunicato che applicherà etichette agli account parodia per distinguerli da quelli reali. Le impersonificazioni sono vietate sul social network perché gli utenti possono essere ingannati. I furti di identità consentono spesso di attuare truffe. Anche Bluesky ha deciso di applicare regole più rigide.

Etichette automatiche su X

Attualmente gli utenti che hanno un account parodia devono applicare l’etichetta attraverso un’opzione presente in Impostazioni e privacy > Informazioni dell'account > Account satirico, di cronaca o gestito da fan . Indica che l’account raffigura un’altra persona, gruppo o organizzazione e distingue gli account per garantire che non creino confusione per gli altri o implichino in modo errato alcuna affiliazione.

Se l’utente non rispetta le regole sull’autenticità, X chiederà di modificare l’account. In caso di successiva violazione, l’account verrà sospeso. L’azienda di Elon Musk ha comunicato ieri sera che le etichette verranno ora applicate automaticamente sia all’account che ai post per una maggiore visibilità.

Stiamo implementando etichette di profilo per gli account parodia per distinguere chiaramente questi tipi di account e i loro contenuti sulla nostra piattaforma. Abbiamo progettato queste etichette per aumentare la trasparenza e per garantire che gli utenti non siano ingannati nel pensare che tali account appartengano all’entità parodiata. Le etichette parodia saranno applicate sia ai post che agli account su X per dimostrare chiaramente la fonte del contenuto che stai vedendo. Condivideremo presto i dettagli su quando l’etichetta diventerà obbligatoria per gli account parodia.

Non è chiaro come verranno effettuati i controlli. X potrebbe ricevere una multa pesante dalla Commissione europea per la violazione del Digital Services Act, in particolare per la scarsa moderazione dei contenuti (affidata quasi esclusivamente alle note della collettività).