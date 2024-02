X attiva le chiamate audio e video per tutti

Tra fine ottobre 2023 e gennaio 2024, X ha introdotto le chiamate audio e video per gli utenti iOS e Android che hanno sottoscritto l’abbonamento Premium. Da ieri sera è iniziato il rollout della funzionalità per tutti.

Non serve più l’abbonamento Premium

Elon Musk ha dichiarato in diverse occasioni che X diventerà una “everything app”. Questo è il principale motivo che ha portato al cambio del nome. Twitter era solo il social network. X offre da fine ottobre 2023 anche le chiamate audio e video, ma solo per gli utenti Premium. L’esclusiva è stata ora eliminata, quindi la funzionalità sarà accessibile a tutti. Il rollout è iniziato ieri sera e proseguirà gradualmente nei prossimi giorni.

we’re slowly rolling out audio and video calling to non premium users, try it out! now you can also choose allow calls from everyone https://t.co/LLH1PwiIg2 pic.twitter.com/LH3HMsAXnv — Enrique (@enriquebrgn) February 23, 2024

La pagina in inglese del centro assistenza è stata già aggiornata per indicare che tutti gli account possono effettuare una chiamata (quella in italiano indica ancora che la funzionalità è riservata agli abbonati Premium). L’opzione per l’attivazione/disattivazione è presente nelle impostazioni dei messaggi diretti.

Per impostazione predefinita, gli utenti possono ricevere una chiamata solo dagli account seguiti o dalle persone salvate nella rubrica (se è stato dato all’app il permesso di accesso). È possibile anche scegliere di ricevere le chiamate da tutti o solo dagli utenti verificati. Per chiamare un utente, quest’ultimo deve aver inviato almeno un messaggio diretto in precedenza.

Una designer di X (Andrea Conway) ha annunciato un’altra novità (solo su iOS per gli utenti Premium), ovvero i filtri per la ricerca. È possibile cercare in base a fonte, data di pubblicazione, lingua, attività, vicinanza o escludendo le risposte.