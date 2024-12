X lancia Aurora, il nuovo generatore di immagini AI poi lo rimuove

Elon Musk ha lanciato a sorpresa Aurora, un nuovo generatore di immagini AI integrato nell’assistente Grok di X. Peccato però che dopo poche ore dal lancio, avvenuto sabato, il prodotto sia prima sparito per alcuni utenti e poi è stato completamente rimosso.

Aurora sembrava avere poche restrizioni, proprio come il primo generatore di immagini che X aveva aggiunto a Grok a ottobre. Nei test di TechCrunch, il modello si è rifiutato di generare nudi, ma non ha avuto problemi a creare contenuti grafici come “un’immagine di Donald Trump insanguinato“.

Le origini di Aurora sono piuttosto nebulose. I dipendenti di xAI, la startup di Musk che sviluppa Grok e molte delle funzionalità AI di X, avevano annunciato Aurora su X sabato mattina. Ma non hanno rivelato se xAI abbia addestrato Aurora autonomamente, se abbia costruito su un generatore esistente o se abbia collaborato con terze parti, come nel caso di Flux.

Aurora sembra eccellere nelle immagini fotorealistiche, compresi paesaggi e nature morte. Ma non è perfetto: gli utenti hanno postato immagini generate da Aurora che mostrano oggetti fusi in modo innaturale e persone senza dita (notoriamente difficili per i generatori).

Il lancio di Aurora arriva dopo che X ha reso Grok gratuito per tutti gli utenti, anche se non ancora in Italia (prima il chatbot era accessibile solo agli abbonati Premium a 8 euro al mese). Gli utenti gratuiti possono inviare fino a 10 messaggi a Grok ogni 2 ore e generare fino a 3 immagini al giorno.

La scorsa settimana xAI ha chiuso un round di finanziamento da 6 miliardi di dollari, che arriva dopo mesi di attesa e negoziazioni. Per il momento l’identità degli investitori non è nota. Inoltre, sembra che sia sul punto di rilasciare il suo modello Grok di nuova generazione, Grok 3.

xAI doesn't need to wait until Monday. This team is too cracked and stays shipping.

Congrats @xai for releasing a brand new image gen model —Aurora!

Grok 2 + Aurora is now available with your X app in the model selector.

Oh, by the way, Grok 3 is coming. 🚀 https://t.co/l92HwU4q9e

— Chris Park (@chrisparkX) December 7, 2024