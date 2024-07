X blocca i link nelle risposte contro lo spam

Nima Owji, un ricercatore indipendente di app, ha fatto una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono su X. Owji ha individuato una funzione inedita che permetterebbe agli utenti di bloccare i link nelle risposte ai propri post, una novità che potrebbe contribuire a ridurre significativamente lo spam sulla piattaforma.

X is working on the ability to let you disable links in the replies of your posts! pic.twitter.com/dddP0a8l5w — Nima Owji (@nima_owji) July 19, 2024

Come funzionerà il nuovo strumento anti-spam

La nuova funzione, confermata da Christopher Stanley, direttore senior per l’ingegneria della sicurezza di X, si presenta come una semplice casella da spuntare per disabilitare i link nelle risposte. Questo strumento potrebbe rivelarsi un’arma efficace contro gli account che inondano i post popolari con link di spam o che cercano di ingannare gli utenti.

I pro e i contro della funzione per disabilitare i link nelle risposte

Se da un lato questa nuova funzione potrebbe aiutare a proteggere gli account degli utenti da individui malintenzionati o da chi utilizza la sezione commenti per promuovere prodotti irrilevanti, dall’altro potrebbe anche impedire ad altri utenti di utilizzare i link per correggere il contenuto di un post, aggiungere informazioni o smascherare notizie false. Tuttavia, per combattere la disinformazione, gli utenti possono sempre fare affidamento sulla funzione Community Notes.

Quando sarà disponibile la funzione per bloccare i link su X

Anche se al momento non è stata annunciata una data precisa per il lancio di questa funzione, la conferma da parte di Christopher Stanley fa ben sperare che possa essere rilasciata nel prossimo futuro. Attualmente X consente agli utenti di inserire i link dei siti web nei post e nelle risposte semplicemente incollando l’URL nel campo di testo. La piattaforma genera automaticamente un’anteprima del link che include il titolo della pagina web.

Nonostante i recenti cambiamenti su X abbiano suscitato reazioni contrastanti (vedasi la possibilità di condividere immagini e video sessualmente espliciti), questa nuova funzione per bloccare i link nelle risposte potrebbe rivelarsi un’aggiunta preziosa per migliorare l’esperienza degli utenti sulla piattaforma, riducendo lo spam e la disinformazione.