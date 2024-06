X diventa ufficialmente un sito per adulti

X è uno dei pochi social network che permette la pubblicazione di contenuti per adulti. L’azienda di Elon Musk ha aggiornato la policy per ufficializzare la possibilità di condividere immagini e video sessualmente espliciti. Ciò potrebbe anticipare il lancio di un servizio a pagamento simile a OnlyFans (il progetto è stato chiuso alcuni anni fa), ma anche attirare ulteriormente le attenzioni delle autorità.

Contenuti a luci rosse su X

X consente ora la pubblicazione di contenuti per adulti, ma solo se la realizzazione o diffusione sia avvenuta in maniera consensuale. Sono permessi anche immagini e video generati dall’intelligenza artificiale. Come viene sottolineato nella pagina della policy, “l’espressione sessuale (visiva o scritta) è una forma legittima di espressione artistica“. Gli utenti devono però aggiungere una specifica etichetta che consenta di identificare i contenuti e quindi bloccarne la visione ai minori di 18 anni.

Ci sono tuttavia alcuni limiti alla libertà di espressione. L’azienda californiana rimuoverà determinati contenuti, tra cui quelli non consensuali, promozione di servizi sessuali o istigazione a svolgerli, sfruttamento sessuale minorile, condotta sessuale violenta, contenuti indesiderati di carattere sessuale e oggettificazione esplicita, sesso con animali e necrofilia. In questi casi potrebbe essere sospeso l’account.

Prima di pubblicare i contenuti è necessario specificare la categoria (ad esempio nudità). Verrà così aggiunto un avviso che deve essere accettato dallo spettatore. I contenuti per adulti non possono essere visti da minorenni e dagli utenti che non hanno inserito la data di nascita nel profilo.

È piuttosto chiaro che simili restrizioni non potranno essere verificate senza adeguate azioni di moderazione. Oggi X si affida quasi esclusivamente alle note della collettività. Proprio per questo motivo è stata avviata un’indagine da parte della Commissione europea in base al Digital Services Act (all’inizio di maggio è stata inviata una nuova richiesta di informazioni).