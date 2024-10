X Factor 2024: come vedere le puntate in streaming dall'estero (in diretta e in replica)

X Factor 2024 è lo show del momento e viene trasmesso su Sky Uno ogni giovedì (lo show si concluderà il prossimo 5 dicembre 2024). Le puntate sono trasmesse anche in diretta streaming su NOW, con il Pass Entertainment.

Per gli appassionati c’è la possibilità di rivedere le repliche di X Factor 2024. In questo caso, basta affidarsi a TV8, che trasmette le repliche ogni martedì in prima serata. Per guardare le repliche in streaming, invece, basta collegarsi al sito tv8.it. Sia la diretta su Sky che le repliche su TV8 partono alle 21.30.

Per guardare X Factor 2024 in streaming dall’estero, sia in diretta che in replica, è sufficiente ricorrere a una VPN, andando poi a selezionare un server italiano per avviare la connessione protetta. In questo modo, si otterrà un IP italiano e sarà possibile accedere in streaming a NOW (per la diretta) oppure al sito di TV8 per la replica (in questo caso gratuita).

La VPN da scegliere è NordVPN. Il servizio è ora in offerta per il periodo del Black Friday e costa 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra oltre che con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

X Factor 2024: la procedura per vedere le puntate dall’estero

Per vedere le puntate di X Factor 2024 in streaming dall’estero è necessario:

attivare una VPN come NordVPN

dall’app della VPN, selezionare un server italiano per avviare la connessione protetta

per avviare la connessione protetta collegarsi a NOW per seguire la diretta (di giovedì) oppure al sito tv8.it per seguire la replica (il martedì successivo alla diretta)

