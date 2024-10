X Factor 2024: guarda la seconda parte dei Bootcamp in streaming dall'estero

Questa sera, giovedì 10 ottobre, X Factor 2024 tornerà in onda con la seconda parte dei Bootcamp. Dopo le scelte di Achille Lauro e Jake La Furia della settimana scorsa, è arrivato il momento degli altri due giudici, cioè Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Ogni giudice ha a disposizione quattro sedie su cui far sedere i cantanti da portare alle selezioni finali degli Home Visit, ultimo step che precede le puntate Live.

L’appuntamento di stasera sarà trasmesso in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW con il pass Entertainment. In questo momento il pacchetto che comprende l’intera programmazione in diretta e on-demand di Sky TV è in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi.

All’estero l’ultima puntata dei Bootcamp dell’edizione 2024 di X Factor sarà visibile in streaming sulla piattaforma NOW grazie a una VPN. Il servizio di rete privata virtuale è indispensabile per superare il blocco geografico imposto dai provider di rete ai contenuti delle piattaforme streaming.

Una delle migliori per i contenuti in live streaming è NordVPN, grazie alla velocità superiore alla media dei suoi server VPN. In questi giorni i piani di due anni sono in sconto fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese più 3 mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere la puntata del 10 ottobre di X Factor 2024 in streaming dall’estero

Per vedere la puntata di questa sera di X Factor in streaming dall’estero occorre attivare il pass Entertainment di NOW e una VPN.

Una volta sottoscritta l’offerta, è sufficiente scaricare l’app della VPN, accedere con le proprie credenziali e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese. Così facendo, si otterrà lo sblocco automatico di tutti i contenuti, compresa la diretta di questa sera di X Factor.

Vi confermiamo che al momento NordVPN è in offerta a partire da 3,59 euro al mese per i primi due anni, con una garanzia di rimborso di 30 giorni dalla data di acquisto.