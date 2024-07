X: La funzione "Maggiori informazioni" di Grok è deludente

X, il social network di proprietà di Elon Musk, ha recentemente lanciato una nuova funzione chiamata “More About This Account” (Maggiori informazioni), che utilizza il modello di intelligenza artificiale Grok per fornire brevi descrizioni degli utenti. Questa funzione si aggiunge alle altre capacità di AI già testate sulla piattaforma, come il riassunto di notizie e trend, ma purtroppo i risultati non sono all’altezza delle aspettative.

Come funziona “Maggiori informazioni” (More About This Account) di X

Gli utenti a pagamento di X possono accedere alla funzione “More About This Account” semplicemente passando il mouse su un handle o un nome visualizzato sul web e facendo clic sul pulsante corrispondente. A questo punto, Grok genera una breve sinossi basata sull’AI dell’account in questione.

Risultati deludenti e informazioni fuorvianti

Purtroppo, le brevi descrizioni generate da Grok sono spesso generiche o addirittura completamente sbagliate. In alcuni casi, il modello fornisce informazioni vaghe sul tipo di contenuti pubblicati dall’utente, mentre in altri commette errori grossolani, come attribuire a un utente competenze o interessi che invece non ha. Ad esempio, Grok ha confuso un dirigente di Unacademy (Hardik Pandya) con un omonimo giocatore di cricket indiano.

X avverte gli utenti che Grok è ancora in una fase iniziale e che potrebbe commettere errori, invitandoli a verificare i risultati. Tuttavia, anche quando le informazioni fornite sono corrette, spesso non aggiungono molto di utile rispetto a ciò che si può apprendere semplicemente guardando l’account e la biografia dell’utente.

Necessità di un ripensamento

Considerando che Grok ha accesso ai dati di X, ci si aspetterebbe che la nuova funzione fornisca informazioni più accurate e rilevanti sugli utenti. Invece, i risultati deludenti suggeriscono che la funzione ha bisogno di un ripensamento e di ulteriori miglioramenti prima di poter offrire un reale valore aggiunto agli utenti di X.

Ricordiamo che Grok è disponibile per tutti gli abbonati a X Premium e Premium+ (non è disponibile nel pacchetto base).