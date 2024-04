X non permetterà più di nascondere il badge blu

Continua la confusione sull’uso e il significato del badge blu. L’azienda californiana ha nuovamente cambiato le regole, annunciando che gli utenti X Premium non potranno più nascondere il simbolo che indica la sottoscrizione dell’abbonamento. Ciò è probabilmente una conseguenza della novità introdotta all’inizio del mese.

Prima dell’era Musk, quando il social network si chiamava ancora Twitter, il badge blu era riservato unicamente ad un numero limitato di utenti verificati. In seguito all’arrivo del nuovo proprietario, il segno distintivo è diventato a pagamento. Tutti gli abbonati (truffatori e spammer compresi) possono sottoscrivere l’abbonamento alle versioni Premium e Premium+.

L’anno scorso, Musk ha però iniziato a regalare il badge alle celebrity (anche defunte) con almeno un milione di follower. Dall’inizio di agosto 2023, gli abbonati a X Premium (all’epoca X Blue) potevano nascondere il badge tramite l’opzione presente nelle impostazioni del profilo.

X ha iniziato ad avvisare gli utenti Premium che questa possibilità verrà presto eliminata. La decisione di X è probabilmente associata alla novità introdotta all’inizio del mese.

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2024