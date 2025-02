X a caccia di investimenti, potrà valere 44 miliardi di dollari

Elon Musk non è uno che si accontenta facilmente, si sa. La sua ultima scommessa ne è la dimostrazione. X starebbe cercando nuovi investitori disposti a scommettere ben 44 miliardi di dollari sulla sua crescita futura. Sì, la stessa cifra che Musk ha sborsato per acquistare il social network nel 2022.

X punta a raccogliere nuovi fondi di investimento

La notizia arriva in un momento particolare per X, visto che lo scorso dicembre Fidelity Investments – uno dei suoi investitori – ha ridotto il valore della propria quota nella società di circa il 70% rispetto al prezzo d’acquisto del 2022. Il motivo? Il social network faticava a trattenere gli inserzionisti.

Bloomberg sottolinea che le trattative per il nuovo round di finanziamento sono ancora in corso. I dettagli potrebbero persino cambiare, o l’operazione potrebbe addirittura saltare. Ma se tutto andrà secondo i piani, questo sarà il primo giro di investimenti per X da quando Musk l’ha portato fuori da Wall Street. Un modo per dimostrare che il social network è ancora vivo e vegeto, nonostante le difficoltà iniziali.

Le altre società di Musk volano alto

Intanto, le altre società dell’eclettico imprenditore macinano successi. Tesla ha visto le sue azioni schizzare del 40% dopo l’elezione di Trump, mentre SpaceX a dicembre valeva ben 350 miliardi di dollari, il 67% in più rispetto a giugno. E che dire di xAI, la startup di intelligenza artificiale di Musk? Sarebbe in trattative per raccogliere 10 miliardi di dollari a una valutazione di 75 miliardi.

Il 2025 sembra essere l’anno della consacrazione per Elon Musk e il suo impero. X, in particolare, potrebbe uscire rinvigorito da questo nuovo round, dimostrando di aver messo alle spalle i problemi post-acquisizione. Ma la partita è tutt’altro che chiusa. Il social network dovrà sudare per riconquistare la fiducia degli inserzionisti, in un mercato sempre più affollato e competitivo. Bluesky, Threads e chissà quanti altri rivali sono pronti a dargli del filo da torcere…