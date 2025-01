X porta i video verticali in altri paesi

X ha annunciato l’arrivo nell’app iOS del feed per i video verticali. La scheda che permette di accedere alla nuova funzionalità è ora visibile in altri paesi. L’azienda di Elon Musk ha confermato che il rollout avverrà in maniera graduale.

Video verticali come su TikTok

La data scelta dall’annuncio (20 gennaio) da X non è casuale. Il lancio della funzionalità è avvenuto quando TikTok non era più accessibile negli Stati Uniti in seguito all’applicazione della legge che impone la vendita. Circa un’ora dopo, anche Bluesky ha introdotto un feed personalizzato solo per i video.

you better not be making a dedicated video tab when I get home me: pic.twitter.com/ZbmLBmSbDp — X (@X) January 20, 2025

TechCrunch ha scoperto che i video verticali, al momento disponibili solo su iOS, sono arrivati anche in Australia, India e alcuni paesi europei. Un portavoce dell’azienda ha confermato che il rollout globale è in corso e che la funzionalità verrà introdotta anche su Android.

La scheda dedicata è stata aggiunta alla barra inferiore e si trova tra quella di Grok e le notifiche. Come su TikTok, lo scrolling verso l’alto permette di passare al video successivo. Nel nuovo feed verranno mostrate anche le inserzioni pubblicitarie, quindi dovrebbe consentire a X di incrementare i profitti.

Il condizionale è d’obbligo perché le novità annunciate dopo l’acquisizione di Elon Musk non sembrano aver portato i benefici sperati. Lo stesso proprietario avrebbe evidenziato in un’email inviata al suo staff che la crescita degli utenti è stagnante e che i ricavi sono poco impressionanti (Musk ha scritto su X che non ha inviato nessuna email).