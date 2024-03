X sfiderà YouTube con un'app per smart TV

Dopo aver introdotto le chiamate audio e video, X è pronta a sfidare YouTube. Secondo una fonte di Fortune, l’azienda californiana annuncerà entro la prossima settimana un’app per smart TV (inizialmente Amazon e Samsung) che permetterà lo streaming dei video. Elon Musk ha confermato l’imminente arrivo della novità citando il post di un utente.

X sfiderà YouTube su smart TV

Come altri social network, X permette agli utenti di condividere video. Chi non è abbonato può caricare video con lunghezza massima di 140 secondi e dimensione massima di 512 MB. Gli utenti Premium possono invece caricare video con lunghezza massima di 2 ore e risoluzione full HD (1080p) o 3 ore di video HD (720p), rispettando il vincolo sulla dimensione (8 GB).

Nel mese di giugno 2023, un utente aveva evidenziato la necessità di sviluppare un’app per smart TV, in quanto è scomodo vedere un video lungo su X. Musk aveva risposto che l’app era in arrivo. Attualmente è possibile vedere i video su Android TV e Xbox tramite browser. In alternativa è possibile usare Apple AirPlay per lo streaming da iPhone a smart TV.

Twitter aveva già lanciato un’app per smart TV in almeno tre occasioni. Nel 2010 e nel 2011 erano state annunciate le app per Google TV e Samsung Smart Hub, ma servivano solo per leggere i tweet. Nel 2016 è arrivata invece l’app per Amazon Fire TV, Xbox One e Apple TV che consentiva di seguire le partite della NFL (quindi solo negli Stati Uniti).

We just want people to be able to watch long videos in comfort on their big screen TV — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2024

L’obiettivo di Elon Musk è offrire un’app per smart TV che permette di seguire i contenuti di celebrity, influencer e gamer su schermi di grandi dimensioni, sperando anche di attirare gli inserzionisti. Ovviamente i creatori dei contenuti, abbonati a X Premium, riceveranno una percentuale sulle entrate derivanti dalla pubblicità (Ads Revenue Sharing).