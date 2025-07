X (Twitter) non funziona? Il down del 15 luglio: gli aggiornamenti

Non è un vero e proprio down, almeno per il momento, ma sicuramente ci sono problemi: X (Twitter) impedisce l’accesso o non carica correttamente il feed dei contenuti. È come sempre Downdetector a confermarlo. Qui sotto uno screenshot appena catturato su un computer in redazione. Il messaggio è Ops, qualcosa è andato storto. Per favore riprova più tardi .

Il numero dei feedback inviati dall’Italia non è elevato, ma un fattore in particolare porta a pensare a un problema generalizzato e su larga scala: quello relativo alle segnalazioni caricate sulla versione internazionale di Downdetector, in particolare per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Oltreoceano, molti hanno lamentato l’impossibilità di accedere al social network da browser desktop o mobile, riuscendo a effettuare il login solo attraverso l’applicazione ufficiale per smartphone e tablet. Alcuni utenti europei hanno lamentato lo stesso problema già nel corso della notte.

Solitamente, quando una piattaforma cade o funziona a singhiozzo, la sua community si rivolge proprio alla bacheca di X per segnalare il down. Non è la prima volta che accade. Era già successo, ad esempio, a fine 2023, con uno stop durato circa un paio d’ore, per una bizzarra coincidenza proprio nei giorni successivi al lancio di Threads, il servizio concorrente di Meta/Instagram.

Aggiornamento (15 luglio 2025, 10:15)

I feedback sono in diminuzione, sebbene non ancora azzerati. I problemi sembra stiano rientrando. Presto tutti potranno tornare attivi sulle bacheche di X.

Aggiornamento (15 luglio 2025, 10:56)

Il volume delle segnalazioni è più o meno costante da un paio d’ore. Con tutta probabilità, si tratta di un malfunzionamento circoscritto. Ciò nonostante, dalla redazione continuiamo a riscontrare lo stesso errore mostrato in apertura.

Aggiornamento (15 luglio 2025, 13:33)

Feedback quasi azzerati. Il problema può essere considerato come completamente rientrato. Il social network di Elon Musk è tornato pienamente accessibile per tutti.