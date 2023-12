Twitter down: problemi per X (21 dicembre 2023)

Twitter, pardon X, non funziona a dovere. I feedback di questa mattina fanno riferimento a un down in corso o comunque a un’anomalia che interessa la piattaforma, rendendo impossibile il corretto accesso o la normale fruizione del social network. Molti lamentano il mancato caricamento dei post, sia quelli pubblicati in passato sia quelli degli altri.

Il down di X/Twitter (21 dicembre 2023)

Come sempre, una fotografia piuttosto fedele di quanto sta accadendo è quella restituita dal portale Downdetector che raccoglie le segnalazioni degli utenti. Stando al grafico che alleghiamo qui sotto, i problemi hanno iniziato a manifestarsi intorno alle ore 7:00 di oggi, giovedì 21 dicembre. È stato subito registrato un picco.

Effettivamente, provando a caricare il proprio feed, ci trova di fronte a una pagina completamente vuota, con il messaggio Ti diamo il benvenuto su X mostrato in primo piano, come solitamente avviene in seguito all’apertura di un nuovo account.

E come ciliegina sulla torta, l’immancabile hashtag #TwitterDown è subito balzato in cima alla classifica delle tendenze nel nostro paese.

L’impatto di quanto sta accadendo su X sembra essere globale, come testimoniano le condivisioni provenienti dagli Stati Uniti e da altri territori.

#TwitterDown

Did Twitter . . . yes.

My Twitter . . . mine too.

Welcome to X. pic.twitter.com/cCB10mmaZP — objkshn (@objkshn) December 21, 2023

Nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo, la piattaforma di Elon Musk non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, anche se, con tutta probabilità, qualcuno si è già mosso per le opportune verifiche.

Il down di X/Twitter è un assist per Threads?

Nei primi giorni della disponibilità di Threads in Europa, un passo falso potrebbe trasformarsi in un assist a porta vuota per la concorrenza. Il nuovo social di Meta e Instagram, infatti, è stato introdotto dal gruppo di Elon Musk proprio con l’obiettivo di andare a stuzzicare l’interesse e la curiosità di quella fetta di utenti delusi dalle ultime evoluzioni di X/Twitter, proponendo loro una piattaforma inedita, legata a doppio filo al concetto di fediverso.

… articolo in aggiornamento