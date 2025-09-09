 Xbox arriva in auto: Microsoft porta il cloud gaming a bordo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Xbox arriva in auto: Microsoft porta il cloud gaming a bordo

Xbox arriva a bordo delle auto. Con LG webOS Automotive, si può accedere ai giochi in cloud tramite Game Pass e controller Bluetooth.
Xbox arriva in auto: Microsoft porta il cloud gaming a bordo
Informatica App e Software
Xbox arriva a bordo delle auto. Con LG webOS Automotive, si può accedere ai giochi in cloud tramite Game Pass e controller Bluetooth.

Microsoft e LG hanno stretto una collaborazione per portare Xbox Cloud Gaming direttamente in auto. Sì, è proprio così: si potrà giocare mentre si è in coda in autostrada (da passeggero, ovviamente). Basta aprire l’app Xbox sul display dell’auto, accedere all’account Game Pass Ultimate e via, il veicolo diventa una console mobile.

Microsoft e LG portano Xbox Cloud Gaming a bordo delle automobili

La tecnologia che rende tutto possibile è la piattaforma webOS Automotive di LG, già utilizzata per smart TV e ora adattata per le auto. Il sistema consente di integrare l’app Xbox nel display dell’auto per offrire l’accesso immediato ai giochi in cloud. Non serve scaricare nulla, i titoli vengono eseguiti da remoto e trasmessi in streaming, proprio come su smartphone o tablet.

Per iniziare a giocare, è necessario un controller compatibile con Bluetooth, come l’Xbox Wireless Controller. Una volta connessi, si può accedere a centinaia di giochi inclusi nel catalogo Game Pass Ultimate. E non solo, gli abbonati possono anche giocare in cloud ai titoli acquistati singolarmente, come “Lies of P” o “Mafia: The Old Country”.

Xbox ovunque: dalle TV alle auto, passando per il mobile

L’auto era rimasta l’unico posto dove non si poteva ancora accedere a Xbox Cloud Gaming… Ora i viaggi noiosi potrebbero diventare solo un ricordo lontano, specialmente per chi sta dietro e di solito passa il tempo a chiedere “quanto manca?”. Al momento, Microsoft non ha ancora annunciato una data di rilascio ufficiale, ma il roll out inizierà con i veicoli LG connessi a Internet.

Fonte: Xbox

Pubblicato il 9 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Home sul web ora controlla luci, clima e serrature

Google Home sul web ora controlla luci, clima e serrature
5 trend virali da provare con Nano Banana di Gemini

5 trend virali da provare con Nano Banana di Gemini
Firefox, basta scuotere l'iPhone per riassumere qualsiasi articolo

Firefox, basta scuotere l'iPhone per riassumere qualsiasi articolo
WhatsApp, in arrivo gli Stati per gli amici stretti su Android

WhatsApp, in arrivo gli Stati per gli amici stretti su Android
Google Home sul web ora controlla luci, clima e serrature

Google Home sul web ora controlla luci, clima e serrature
5 trend virali da provare con Nano Banana di Gemini

5 trend virali da provare con Nano Banana di Gemini
Firefox, basta scuotere l'iPhone per riassumere qualsiasi articolo

Firefox, basta scuotere l'iPhone per riassumere qualsiasi articolo
WhatsApp, in arrivo gli Stati per gli amici stretti su Android

WhatsApp, in arrivo gli Stati per gli amici stretti su Android
Tiziana Foglio
Pubblicato il
9 set 2025
Link copiato negli appunti