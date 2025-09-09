Xbox arriva in auto: Microsoft porta il cloud gaming a bordo

Microsoft e LG hanno stretto una collaborazione per portare Xbox Cloud Gaming direttamente in auto. Sì, è proprio così: si potrà giocare mentre si è in coda in autostrada (da passeggero, ovviamente). Basta aprire l’app Xbox sul display dell’auto, accedere all’account Game Pass Ultimate e via, il veicolo diventa una console mobile.

Microsoft e LG portano Xbox Cloud Gaming a bordo delle automobili

La tecnologia che rende tutto possibile è la piattaforma webOS Automotive di LG, già utilizzata per smart TV e ora adattata per le auto. Il sistema consente di integrare l’app Xbox nel display dell’auto per offrire l’accesso immediato ai giochi in cloud. Non serve scaricare nulla, i titoli vengono eseguiti da remoto e trasmessi in streaming, proprio come su smartphone o tablet.

Per iniziare a giocare, è necessario un controller compatibile con Bluetooth, come l’Xbox Wireless Controller. Una volta connessi, si può accedere a centinaia di giochi inclusi nel catalogo Game Pass Ultimate. E non solo, gli abbonati possono anche giocare in cloud ai titoli acquistati singolarmente, come “Lies of P” o “Mafia: The Old Country”.

Xbox ovunque: dalle TV alle auto, passando per il mobile

L’auto era rimasta l’unico posto dove non si poteva ancora accedere a Xbox Cloud Gaming… Ora i viaggi noiosi potrebbero diventare solo un ricordo lontano, specialmente per chi sta dietro e di solito passa il tempo a chiedere “quanto manca?”. Al momento, Microsoft non ha ancora annunciato una data di rilascio ufficiale, ma il roll out inizierà con i veicoli LG connessi a Internet.