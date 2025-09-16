Xbox per PC diventa il launcher universale per tutti i giochi

Microsoft ha appena trasformato l’app Xbox per PC in qualcosa di molto più potente: un launcher universale per tutti i tuoi giochi, anche quelli acquistati su Steam, Epic Games Store, GOG o Battle.net. Non serve più aprire mille app diverse, ora si può accedere a tutto da un’unica interfaccia, con la nuova Aggregated Gaming Library che raccoglie automaticamente i titoli installati sul proprio dispositivo.

Xbox per PC ora lancia anche giochi di altri store

Non solo giochi. L’app Xbox ora permette di lanciare direttamente anche gli altri store digitali, come Steam o GOG, senza passare dal desktop. Tutto è accessibile dalla sezione “My Apps”, che include anche browser e strumenti di sistema. Microsoft seleziona le app compatibili, ma promette di ampliare il supporto nei prossimi aggiornamenti.

La nuova interfaccia mostra i titoli giocati di recente, anche quelli disponibili in cloud, consentendo di riprendere la sessione senza doverli cercare manualmente nelle cartelle. Una funzione pensata anche per chi usa dispositivi portatili con Windows, come le nuove Xbox Ally in arrivo il 16 ottobre.

Un’esperienza pensata per il gaming moderno

L’app Xbox per PC sta diventando quello che tutti i gamer sognavano da anni: il telecomando universale dei videogiochi. Microsoft ha capito che nessuno ha più voglia di saltare tra Steam, Epic, Game Pass e chissà quante altre piattaforme solo per ricordarsi dove aveva messo quel gioco.

La mossa è furba anche per Microsoft. Non sta cercando di uccidere Steam o Epic, sarebbe impossibile. Sta facendo l’opposto: li abbraccia, li integra, e si posiziona come il punto di partenza naturale.