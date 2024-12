Xfce 4.20 Pre2 rilasciata ufficialmente per i test pubblici

Dopo il rilascio della prima versione anteprima pubblica giusto un mese fa, gli sviluppatori hanno annunciato tramite un post nel blog ufficiale la disponibilità di Xfce 4.20 Pre 2, la nuova versione anteprima aggiornata, disponibile per i test pubblici, del noto ambiente dekstop utilizzato in diverse distribuzioni Linux, prima del rilascio della versione stabile programmata tra due settimane.

Xfce 4.20 Pre2: disponibile l’ultima versione anteprima prima del rilascio ufficiale

Tra le novità di Xfce 4.20 ci sono innanzitutto diversi bug trovati e corretti, relativi alla versione precedente. È stata poi finalizzata la selezione per gli sfondi, relativa al concorso indetto precedentemente, per cui diversi utenti hanno inviato le loro proposte per un totale di 54 contributi inviati da 18 diversi utenti. La nuova versione offrirà quindi quattro nuovi sfondi, per via del fatto che due proposte di sono classificate a pari merito in terza posizione.

A parte ciò, la versione anteprima è disponibile al download nella pagina dedicata sia in formato tarball individuale che in un archivio sempre dello stesso formato, il quale include tutte tutte le versioni relative.

La nuova versione di Xfce 4.20 è pianificata per il rilascio in versione stabile il 15 dicembre. Nella programmazione, tuttavia, è prevista un’ultima versione anteprima Pre3 opzionale, che gli sviluppatori potrebbero anche decidere di saltare per passare direttamente al rilascio ufficiale.

Tra i cambiamenti noti ci sono alcuni cambiamenti al nucleo del codice dell’ambiente dekstop, come la deprecazione e l’eliminazione delle macro CYGWIN, realizzate originariamente da Cygnus Solutions, per consentire l’esecuzione su Windows di alcuni compiti esteticamente e funzionalmente simili a quelli di un sistema UNIX, non più utili proprio perché mai usate da nessuno con Xfce per il sistema operativo di Redmond.

Altri cambiamenti di Xfce 4.20 includono poi una correzione per gli avvisi delle deprecazioni relativi alle librerie proprietarie, oltre alla migrazione da intltool a gettext, l’utilizzo di XDT_VERSION_INIT e diversi cambiamenti alle dipendenze.

È possibile consultare tutti i dettagli completi nella pagina ufficiale dedicata alla programmazione.