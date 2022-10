Xiaomi 11T Pro a meno di 400€ è da comprare SUBITO

Questo è il momento di acquistare uno degli smartphone Android top di gamma più amati di sempre. Approfitta delle Offerte Esclusive Prime su Amazon e acquista lo Xiaomi 11T Pro a soli 399,90 euro, invece di 649,90 euro. Con questo ordine risparmi 250 euro.

A un prezzo decisamente vantaggioso porti a casa un dispositivo incredibile. 8GB di RAM e 128GB di memoria interna per fare tutto con le tue app preferite senza rallentamenti e per archiviare foto, video e qualsiasi altro contenuto senza pensieri. Non rimarrai di sicuro deluso da questo spettacolare smartphone.

Xiaomi 11T Pro: prezzo davvero SPECIALE con le Offerte Prime

Scegli uno smartphone dalle prestazioni straordinarie a un prezzo bassissimo grazie alle Offerte Esclusive Prime. Oggi acquisti Xiaomi 11T Pro a soli 399,90 euro, invece di 649,90 euro. Con Amazon puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero direttamente al check out.

Tripla fotocamera professionale da 108MP, processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, ricarica rapida da 120W, display AMOLED da 6,67 pollici, frequenza di aggiornamento a 120Hz e molto altro ancora. Perciò non perdere tempo, acquista subito Xiaomi 11T Pro a soli 399,90 euro, invece di 649,90 euro. Paga a rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.