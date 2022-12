Xiaomi 12 (quasi) in REGALO su Amazon

Xiaomi 12 è un ottimo smartphone di fascia alta. Completamente rinnovato rispetto ai suoi predecessori, il nuovo modello ha tante caratteristiche premium da capogiro. Iniziamo però a dirti fin da subito che se vuoi risparmiare oggi lo acquisti a un prezzo quasi regalo su Amazon. Approfitta subito di questa incredibile offerta. Mettilo nel carrello a soli 549 euro, invece di 799,90 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 12 rate mensili a tasso zero da soli 45,83 euro l’una.

Che opportunità fantastica per cambiare smartphone o per fare un regalo a chi ami. Ricordati però che per accedere a queste offerte speciali e al finanziamento tasso zero devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Xiaomi 12: tanto risparmio senza rinunciare alle prestazioni

Le migliori prestazioni sono tutte racchiuse nel nuovo Xiaomi 12. Grazie ai suoi 8GB di RAM la gestione delle app, anche in multitasking, è molto veloce e sciolta. Potrai dire addio ai fastidiosi rallentamenti che ti facevano perdere la pazienza. Con i 128GB di memoria interna puoi installare tutti i giochi e le applicazioni che vuoi, senza alcun problema di archiviazione.

Inoltre, a coronare tutta la potenza di questo smartphone c’è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Grazie al chipset a 4nm le prestazioni sono estremamente incredibili. Scatta foto, gioca, visualizza contenuti, tutto sarà almeno un passo avanti. Gustati la nuova generazione della velocità! E con il display AMOLED da 6,28 pollici tutto è ancora più bello. Mettilo nel carrello a soli 549 euro.

