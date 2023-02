Xiaomi 12: quasi 300€ di SCONTO su Amazon, ultimi pezzi

Sbrigati perché su Amazon si sta giocando un’offerta decisamente oltre ogni limite. Acquista ora lo Xiaomi 12 a soli 515 euro, invece di 799,90 euro. Stiamo parlando di quasi 300 euro di risparmio per uno sconto del 36%. Tra l’altro, puoi anche decidere di pagarlo in 12 rate a tasso zero da soli 42 euro al mese. Ti basterà selezionare questa opzione visibile sulla pagina dell’articolo prima di metterlo in carrello.

La disponibilità è immediata, quindi la consegna sarà velocissima. Ma devi essere rapido perché a questo prezzo uno smartphone così va letteralmente a ruba. Inoltre, per i clienti Prime la spedizione è gratuita. Precisiamo che la versione in promozione è quella che offre 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Un ottimo comparto fotografico rende questo dispositivo altamente appetibile per chi ama scatti sempre perfetti.

Xiaomi 12: prezzo FUORI di TESTA su Amazon

Xiaomi 12 è un ottimo e potente smartphone. Risparmiando 300 euro non solo fai un affare, ma trasformi questo dispositivo in un best buy assoluto. Si tratta di un perfetto top di gamma. A parlare sono le sue dotazioni. Un processore ultra performante, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La tecnologia 5G. Il display AMOLED A+ con DisplayMate da 6,28 pollici. Una batteria da 4500 mAh super resistente.

Mettilo nel carrello a soli 515 euro, invece di 799,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale e risparmiare quasi 300 euro devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.