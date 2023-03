Xiaomi 13: una BESTIA di smartphone già in PROMO su Amazon

Il nuovo Xiaomi 13 è decisamente spettacolare. Si tratta di uno smartphone top di gamma che ti assicura il massimo livello su tutto: foto, imaging, prestazioni e batteria. Oggi lo acquisti al 19% di sconto su Amazon. Sì, hai capito proprio bene. Nonostante sia una novità assoluta lo trovi già in promozione. Affrettati perché potrebbe terminare in pochissimo tempo.

La versione in offerta è da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Partiamo con elogiare il comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica grazie al teleobiettivo da 75mm che plasma l’estetica. Il design a bordo piatto è raffinato, elegante e anche funzionale. Infatti, le sue forme garantiscono un’impugnatura comoda per un utilizzo senza affaticamento.

Xiaomi 13: tutta la potenza in questo nuovo modello

Grazie a Xiaomi 13 avrai tra le mani tutta la potenza delle ultime tecnologie in materia di smartphone. Il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 migliora le prestazioni in modo esponenziale. Inoltre, avrai maggiore potenza e un consumo energetico inferiore. Goditi un’esperienza straordinaria con il display HDR Pro da 6,36 pollici e refresh rate a 120Hz.

Acquistalo subito a soli 895 euro, invece di 1099 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.