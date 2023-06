Uno scatto oltre: Xiaomi 13 Ultra da oggi in Italia

Non tutti gli smartphone sono uguali, non tutti si pongono lo stesso obiettivo al debutto sul mercato: nel caso del nuovo Xiaomi 13 Ultra, da oggi in vendita in Italia, è il brand stesso a sottolinearlo. Ne abbiamo avuto conferma partecipando, lo scorso venerdì, all’evento di presentazione organizzato a Milano e riservato alla stampa. Al di là delle componenti hardware che trovano posto nella scocca, da top di gamma, è il comparto imaging co-ingegnerizzato in collaborazione con Leica a costituire il punto di forza del dispositivo.

Xiaomi 13 Ultra, da oggi in Italia

Quattro sensori, tutti da 50 megapixel. Uno di questi è costituito dall’unità Sony IMX989, ritenuta oggi la migliore dell’ambito. Ad affiancarli sono altrettante ottiche progettate dal partner tedesco per assottigliare il gap che ancora separa la fotografia mobile da quella tradizionale che prende vita impugnando una reflex o una mirrorless. Ci sono un grandangolo 23mm ad apertura variabile f/1.9-4.0, un teleobiettivo 75mm f/1.8, un super teleobiettivo 120mm f/3.0 e un ultra grandangolo 12mm f/1.8.

Riportiamo di seguito la scheda con le specifiche tecniche più importanti. Per tutti i dettagli in merito al comparto fotografico rimandiamo all’approfondimento pubblicato su Telefonino e all’intervista realizzata con Davide Lunardelli, Head Of Marketing di Xiaomi Italia.

Display da 6,73 pollici con pannello AMOLED, risoluzione WQHD+ (3200×1440 pixel, 20:9, 522 ppi), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, Pro HDR, Dolby Vision, spazio colore P3 e picco di luminosità 2.600 nit;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno e modem X70 5G;

12 GB di RAM;

512 GB di memoria interna;

quattro sensori da 50 megapixel (uno Sony IMX989 e re Sony IMX858) affiancati da altrettante ottiche Leica;

sistema di raffreddamento LoopCool technology;

altoparlanti stereo con Dolby Atmos;

sistema operativo Android 13 con MIUI 14 al lancio;

cover posteriore in materiale antibatterico;

certificazione IP68;

batteria da 5.000 mAg con ricarica rapida cablata da 90 W, wireless da 50 W e supporto alla ricarica inversa;

dimensioni pari a 163,18×74,64,9,06 millimetri;

peso 227 grammi.

Co-ingegnerizzato in collaborazione con Leica

A testimoniare la volontà di andare oltre i confini (e i limiti) solitamente imposti dall’acquisizione delle immagini con un dispositivo mobile c’è il logo di Leica. È posizionato sul retro in modo che possa essere osservato correttamente quando lo smartphone è orizzontale, un orientamento solitamente associato alle fotocamere tradizionali.

Xiaomi 13 Ultra è in vendita da oggi in Italia al prezzo di 1.499,90 euro, nella configurazione 12/512 GB, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Black e Olive Green.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.