Xiaomi 13T a prezzo di COSTO su Amazon: meno di 500€

Lo Xiaomi 13T è un vero e proprio top di gamma. Oggi lo acquisti in super offerta a soli 499 euro, invece di 699,90 euro. Diciamo a prezzo di costo su Amazon! Con 8GB di RAM e 256GB di ROM vai al massimo, senza alcun limite. Tra l’altro hai anche un display incredibile da 144Hz per una fluidità senza rivali. Goditi la tecnologia AMOLED per colori ultra brillanti anche sotto la luce del sole.

Xiaomi 13T: sei sempre un passo avanti

Ami giocare, lavorare, chattare e guardare film con lo smartphone? Lo Xiaomi 13T 8GB + 256GB è perfetto per tutto questo. Con una mega batteria da 5000 mAh hai tantissima autonomia per accompagnarti lungo tutta la giornata e oltre, anche quando usi in modo intensivo il telefono. Addirittura, la ricarica rapida da 67W è perfetta per ottenere subito il 100% della batteria in tempi record. Da scoprire anche la fotocamera professionale Leica.

Acquistalo subito a soli 499 euro, invece di 699,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

