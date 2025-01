Xiaomi 14T Pro: design straordinario, potenza che stupisce (-245€)

Xiaomi 14T Pro è uno smartphone dalla scheda tecnica che lascia a bocca aperta. Potenza a portata di mano e funzionalità di ultima generazione. Un vero Top di gamma a cui affidarsi da qui ai prossimi anni e che non ti obbliga a un secondo acquisto dopo appena un anno. Bello e rifinito nei particolari, è completo sotto tutti i punti di vista con tanto di fotocamera Leica integrata. Lo acquisti ad appena 654,92€ su Amazon con uno sconto del 27%. Il risparmio si aggira attorno ai 240 euro, non sprecare questa occasione.

Uno smartphone potente e che stupisce: Xiaomi 14T Pro

Eccellente sotto tutte le sfaccettature, Xiaomi 14T Pro è uno smartphone che merita la dicitura Top di gamma. Come puoi notare, tuttavia, ha un prezzo nettamente minore rispetto ai modelli più ambiti. Questo, però, va a tuo vantaggio. Disponibile in colorazione Titan Black, ha un design squadrato e con spessore ultraslim. In mano è ergonomico e offre un’esperienza premium già a partire dal tocco.

Stupisce dal primo secondo con il suo display da 6,67″ di nuova generazione con AI integrato e refresh rate fissato a 144Hz. Applicazioni fluide, streaming dinamico e gaming mobile impegnativo senza fronzoli. Tutto ciò è reso possibile dal processore Mediatek che viene abbinato a 12GB di RAM e 512GB di memoria.

Con gli smartphone, ormai, si scattano fotografi e registrano video ogni giorno. Per questo motivo trovi un comparto fotografico firmato LEICA con obiettivo Summilux che anche di notte cattura ogni scena in modo superbo.

Tra le altre caratteristiche c’è la batteria da 5000mAh con ricarica da 120W e da 50W in wireless.

Per appena 654,92€ su Amazon, Xiaomi 14T Pro è lo smartphone che in mano non stanca mai. Approfitta dello sconto del 27% che fa crollare il prezzo di listino e aggiungilo subito al carrello.

Con Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono sempre rapide e gratuite in tutta Italia.