Xiaomi 15T e 15T Pro ufficiali e già in vendita

Il produttore cinese ha annunciato la nuova serie Xiaomi 15T durante un evento organizzato a Monaco di Baviera. I due smartphone non praticamente identici, ma integrano componenti differenti che giustificano il prezzo maggiore del modello Pro rispetto a quello base. Entrambi possono essere già acquistati in Italia, sfruttando uno sconto fino a 100 euro.

Xiaomi 15T e 15T Pro: specifiche e prezzi

Come detto, il design è molto simile. L’unica differenza visibile ad occhio nudo è la maggiore sporgenza del modulo fotografico posteriore dello Xiaomi 15T Pro. Ciò è dovuto alla presenza di un teleobiettivo con zoom ottico 5x abbinato ad un sensore da 50 megapixel. Anche lo Xiaomi 15T ha un teleobiettivo, ma la lunghezza focale equivalente è inferiore (46 mm contro 115 mm).

Le altre due fotocamere hanno sensori da 50 e 12 megapixel (principale e ultra grandangolare). Tutte usano lenti Leica. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 32 megapixel. I due smartphone condividono molte specifiche: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione di 2772×1280 pixel (refresh rate di 120 Hz per 15T, 144 Hz per 15T Pro), 12 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB (solo 15T Pro) di storage UFS 4.1, due altoparlanti, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, connettività Wi-Fi 6E (Wi-Fi 7 per 15T Pro), Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G.

Xiaomi 15T integra il processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, mentre per lo Xiaomi 15T Pro è stato scelto un Dimensity 9400+. Nonostante ciò, la batteria è da 5.500 mAh per entrambi i modelli. Cambia solo la ricarica rapida: 67 Watt per 15T e 90 Watt per 15T Pro (oltre alla ricarica wireless da 50 Watt).

Il sistema operativo è HyperOS 2 basato su Android 15. A fine ottobre verrà rilasciato HyperOS 3 basato su Android 16. I prezzi base sono 649,90 euro per Xiaomi 15T e 799,90 euro per Xiaomi 15T Pro. Fino al 31 ottobre è possibile sfruttare uno sconto di 50 e 100 euro rispettivamente per l’acquisito sul sito ufficiale. Su Amazon ci sono già alcune interessanti offerte.