Xiaomi annuncia AI Glasses e Smart Band 10

Insieme ai nuovi MIX Flip 2 e Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi ha annunciato due dispositivi indossabili. Il più interessante e avanzato è AI Glasses. Sono occhiali smart con fotocamera integrata che offrono funzionalità AI, quindi sono concorrenti dei Ray-Ban Meta. Smart Band 10 (già in vendita su Amazon) è invece la nuova versione del famoso fitness tracker.

Xiaomi AI Glasses

Gli AI Glasses pesano solo 40 grammi e sono disponibili in tre colori: nero, marrone e verde. Le cerniere sono in lega di titanio, mentre la montatura è in nylon TR90. Gli occhiali hanno ricevuto la certificazione IP54, quindi resistono a sudore e spruzzi d’acqua.

Queste sono le principali specifiche: processore Snapdragon AR1, fotocamera da 12 megapixel, cinque microfoni e batteria da 263 mAh. Il sistema operativo è Vela OS. Le funzionalità AI sfruttano l’assistente cinese di Xiaomi, quindi gli occhiali non arriveranno in Italia.

Xiaomi Smart Band 10

Già disponibile invece in Italia il nuovo Smart Band 10. Ha uno schermo AMOLED da 1,72 pollici con risoluzione di 212×520 pixel e luminosità massima di 1.500 nit. È disponibile con telaio in lega di alluminio (nero, argento e rosa) e in ceramica (bianco). I cinturini intercambiabili sono in TPU e gomma fluorurata, rispettivamente.

Il fitness tracker integra tutti i sensori necessari per rilevare i parametri sulla salute e registrare le attività sportive (oltre 150): accelerometro, giroscopio, cardiofrequentimetro, bussola e saturimetro. Può inoltre controllare la riproduzione musicale e la fotocamera, ricevere notifiche per chiamate e calendario dallo smartphone collegato via Bluetooth.

La batteria da 233 mAh supporta la ricarica magnetica e offre un’autonomia fino a 21 ore (9 ore con display sempre attivo). Lo Smart Band 10 può essere acquistato a 49,99 euro (59,99 euro per la versione con telaio in ceramica).