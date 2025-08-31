Xiaomi annuncia Redmi 15 e Redmi 15C

In attesa del debutto della serie Redmi Note 15, gli utenti italiani possono già acquistare i nuovi Redmi 15 e Redmi 15C. Sono due smartphone economici, ma hanno caratteristiche molto interessanti, tra cui l’ampio schermo e l’elevata autonomia. Supportano anche Gemini e altre funzionalità AI di Google.

Redmi 15: specifiche e prezzi

Il Redmi 15 ha uno schermo da 6,9 pollici con risoluzione di 2340×1080 pixel e refresh rate fino a 144 Hz. Grazie alla Wet Touch Technology 2.0, il display è reattivo al touch anche con dita umide, oleose o insaponate. Lo smartphone ha inoltre ricevuto la certificazione IP64, quindi resiste a polvere e schizzi di acqua.

Queste sono le altre specifiche: processore Qualcomm Snapdragon 685, 6/8 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di storage UFS 2.2, slot per microSD fino a 2 TB, due fotocamere posteriori da 50 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e 4G, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C e batteria da 7.000 mAh con autonomia fino a due giorni, ricarica rapida da 33 Watt e inversa da 18 Watt. Il sistema operativo è HyperOS 2 basato su Android 15.

I prezzi sono 179,90 euro (6GB+128GB) e 199,90 euro (8GB+256GB). Per una durata limitata si può sfruttare uno sconto di 40 e 20 euro, rispettivamente.

Redmi 15C: specifiche e prezzi

Il Redmi 15C ha uno schermo da 6,9 pollici con risoluzione di 1600×720 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Grazie alla Wet Touch Technology 2.0, il display è reattivo al touch anche con dita umide, oleose o insaponate. Lo smartphone ha inoltre ricevuto la certificazione IP64, quindi resiste a polvere e schizzi di acqua.

Queste sono le altre specifiche: processore MediaTek Helio G81-Ultra, 4 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di storage eMMC 5.1, slot per microSD fino a 1 TB, due fotocamere posteriori da 50 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 4G, lettore di impronte digitali laterale, jack audio, porta USB Type-C e batteria da 6.000 mAh con autonomia fino a due giorni, ricarica rapida da 33 Watt e inversa da 10 Watt. Il sistema operativo è HyperOS 2 basato su Android 15.

I prezzi sono 149,90 euro (4GB+128GB) e 169,90 euro (4GB+256GB). Per una durata limitata si può sfruttare uno sconto di 20 euro per entrambe le versioni.