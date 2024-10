Xiaomi annuncia Smart Band 9 Pro e Watch S4

Insieme agli smartphone Xiaomi 15 e ai tablet Xiaomi Pad 7, il produttore cinese ha annunciato anche due dispositivi indossabili. Sono Xiaomi Smart Band 9 Pro e Xiaomi Watch S4, modelli successivi a quelli venduti anche in Italia. Le principali novità sono chip NFC e supporto eSIM, rispettivamente.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Lo Xiaomi Smart Band 9 Pro è praticamente identico al precedente Smart Band 8 Pro. Ha uno schermo AMOLED da 1,74 pollici con risoluzione di 366×480 pixel e luminosità fino a 1.000 nits. La cassa è in alluminio, mentre i cinturini sono disponibili in TPU e pelle. Ha ricevuto la certificazione 5ATM.

Il dispositivo integra vari sensori: cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, luce ambientale, accelerometro, giroscopio e bussola. Può quindi monitorare numerosi parametri relativi alla salute e alle attività sportive, tra cui frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue, qualità del sonno, livello di stress e ciclo mestruale.

È presente un chip che supporta GPS e Galileo, quindi non deve essere collegato allo smartphone, oltre a Bluetooth 5.4 e NFC. La batteria da 350 mAh offre un’autonomia fino a 21 giorni. Il sistema operativo è HyperOS 2.

Xiaomi Watch S4

Lo Xiaomi Watch S4 è un prodotto di fascia superiore. Ha uno schermo AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e luminosità massima di 1.100 nits. La cassa è in alluminio, mentre la cornice è in acciaio inossidabile. Il cinturino è disponibile in silicone e pelle.

I sensori sono gli stessi dello Smart Band 9 Pro con l’aggiunta di un barometro. Anche le funzionalità sono identiche, ma lo smartwatch può rilevare la cadute accidentali e contattare automaticamente il numero di emergenza. La connettività è garantita da Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 4G tramite eSIM.

La batteria da 486 mAh offre un’autonomia massima di 15 giorni. Il sistema operativo è HyperOS 2.